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Рамис Сафин: «В Ульяновской области наиболее востребованной является передача «Халкым минем»»

Рамис Сафин: «В Ульяновской области наиболее востребованной является передача «Халкым минем»»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 25.12.2020 0

На пресс-конференции Всемирного конгресса татар председатель Национально-культурной автономии татар Ульяновской области Рамис Сафин задал вопрос, который вызвал интересную дискуссию между участниками конференции.

«На сегодняшний день в Ульяновской области наиболее востребованной является передача «Халкым минем». Она освещает все стороны жизни татар. Через нее (передачу — прим.автора) татары Ульяновской области знакомятся не только с жизнью соотечественников, но и слушают выступления известных ораторов, в числе которых видные историки, доктора наук, люди, которые могут донести до населения истинную историю татарского народа в преддверии Всероссийской переписи населения. Однако в виду того, что передача выходит в раннее время (5 утра), не все могут ее смотреть. Хотелось бы, чтобы этот вопрос тоже был рассмотрен руководством канала» , — сказал Рамис Сафин.

Илюзя Абульханова

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