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Расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

Расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.02.2021 0 9

В эти минуты в Исполкоме Всемирного конгресса татар началось расширенное заседание Национального совета Всемирного конгресса татар, которое проходит в рамках реализации документа «Татары: стратегия действия». Ведет заседание заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

На сегодняшнем мероприятии принимают участие порядка 60 членов Национального совета, 10 из которых из Республики Татарстан, 29 – из регионов РФ и 9 – из зарубежья. В виду санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, мероприятие проводится с помощью платформы аудио и видеосвязи «Zoom».

Прямая трансляция заседания транслируется в прямом эфире на Youtube.

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