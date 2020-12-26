Равиль Ахметшин почтил память генерала армии Махмута Гареева

25 декабря исполнился год со дня смерти выдающегося советского и российского военачальника, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук, ветерана Великой Отечественной войны Махмута Ахметовича Гареева (1923-2019).

Он ушел из жизни 25 декабря 2019 года на 97-м году жизни.

Почтить память легендарного генерала на Федеральное военное мемориальное кладбище приехали заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Москвы генерал-полковник Расим Акчурин, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, представители Министерства обороны РФ и Клуба офицеров при Полпредстве Татарстана, близкие и родные Махмута Гареева.

«Уже год, как от нас ушел великий сын татарского народа. Нам всем его очень не хватает. Махмут Ахметович активно участвовал в мероприятиях Клуба офицеров, созданного при Полпредстве. На последней встрече, прошедшей 9 декабря ко Дню Героев Отечества, он снова был с нами, пусть и на экране. Мы снова вместе смеялись над его шутками, слушали его советы», – сказал Равиль Ахметшин.

По мусульманской традиции председатель Местной религиозной организации мусульман города Пушкино Московской области Рамиль хазрат Фасхутдинов прочитал молитву-дуа в память об усопшем.

Махмут Гареев был человеком-легендой. На его глазах и при его непосредственном участии укреплялась мощь сначала советской, а затем российской армии.

У него уникальная судьба. Махмут Ахметович был участником шести войн. Боевое крещение принял в ноябре 1941 года в Битве под Москвой, в 18 лет командовал батальоном.

Махмут Ахметович служил в Красной, Советской и Российской армии более полувека и прошел большой путь – от красноармейца до замначальника Генштаба. И даже после выхода в отставку он продолжал работу и помогал строить армию.

Он был душой и эмоциональным центром всех действий, связанных с Войной и Памятью. На защиту Отчизны вставал и с оружием, и с пером в руках. Написал два десятка книг, сотни научных работ и статей — все они посвящены оборонной мощи страны. Активно противостоял попыткам переписать историю, которых, к сожалению, в последнее время появляется всё больше.

Более 20 лет являлся президентом Академии военных наук. Был одним из активнейших инициаторов ее создания в 1994 году.

Генерал Гареев много сделал и для возвращения доброго имени поэта-героя Мусы Джалиля. Именно благодаря помощи его немецких коллег были найдены приказы гитлеровского командования об аресте и казни. Теперь подвиг Джалиля подтвержден документально.

На Федеральном военном мемориальном кладбище, недалеко от Махмута Ахметовича, покоятся несколько членов Клуба офицеров — генерал-майор авиации, Герой СССР Фарит Шагалеев, ветеран ВОВ полковник Анвер Чанышев и заслуженный военный лётчик России генерал-лейтенант Рафаиль Закиров.

К их могилам также были возложены цветы.

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