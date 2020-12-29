Равиль Ахметшин вручил медаль в честь 100-летия ТАССР Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину

Заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил медаль «100 лет образования Татарской АССР» Председателю Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман России Муфтию Шейху Равилю Гайнутдину.

Указ подписал Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов.

Церемония награждения прошла в резиденции Совета муфтиев России.

Медаль вручена «За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности».

Равиль Калимуллович отметил вклад Муфтия Равиля Гайнутдина в дело единения мусульман России, укрепление многовековых нравственных традиций ислама, большую просветительскую деятельность. «Мы гордимся, что, родившись в Татарстане, получив исламское образование в Бухаре, сегодня в столице вы возглавляете Совет муфтиев России и Духовное управление мусульман России. О вашей деятельности знают не только в Москве и Татарстане, но во всей стране и за рубежом. Огромное спасибо и вашей команде, с которой мы активно работаем уже много лет», — сказал он.

Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин выразил благодарность Президенту Татарстана Рустаму Минниханову за награду и высокую оценку деятельности мусульманских организаций России. Он отметил, что вся его деятельность в духовной сфере развивалась на глазах Минтимера Шариповича Шаймиева и Рустама Нургалиевича Минниханова. «Я всегда с ними советовался, опирался на их поддержку», — отметил он.

«Я горд тем, что являюсь сыном татарского народа, моя Родина — Татарстан! Именно татары еще столетие назад построили Московскую соборную мечеть. Она стала символом дружбы, минареты олицетворяют союз двух религий и народов: Спасскую башню Московского Кремля и башню Сююмбике Казанского Кремля», — подчеркнул Муфтий Шейх Равиль Гайнутдин.

Также он поблагодарил за сотрудничество и активную работу Равиля Ахметшина и возглавляемое им Полпредство Татарстана. «С вашим приходом на эту должность в московском регионе делается многое для столичных татар, проводится множество мероприятий, сохраняется память выдающихся соплеменников, в том числе устанавливаются им памятники. Вы также активно участвуете в наших встречах и конференциях. Нам очень приятно с вами работать», — добавил он.

Муфтий рассказал Равилю Ахметшину о проектах Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман РФ на наступающий 2021 год.

Государственные награды Председателя Совета муфтиев России Духовного управления мусульман РФ от Республики Татарстан: медаль «В память 1000-летия Казани» — 2005 год; медаль «За доблестный труд» — 2009 год; орден «За заслуги перед Республикой Татарстан» — 2012 год; орден «Дуслык» – 2019 год.

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