Ренат Валиуллин посетил мероприятие проекта «Благодарный Ленинград»

Фонд социальных инициатив «Мирные люди» совместно с Общественной организацией «Жители блокадного Ленинграда» четвертый год реализует проект «Благодарный Ленинград». В канун годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, жители Санкт-Петербурга, ветераны, студенты и школьники, представители предприятий и учреждений говорят слова благодарности тем городам и странам, куда были эвакуированы ленинградцы во время блокады города.

Блокадник Ленинграда Геннадий Дмитриевич Поспелов, который был эвакуирован из осажденного города в Татарстан, со слезами на глазах через Постоянного представителя Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина передал слова большой признательности за бескорыстную помощь жителям республики, которые в трудное и для себя время смогли приютить детей Ленинграда.

Будучи ребенком, маленький Гена взял своего плюшевого мишку, как частицу его родного дома и города. Геннадий Дмитриевич до сегодняшнего дня не расстается со своим другом, который стал его талисманом по жизни. На сегодняшней акции Геннадий Дмитриевич пришел с дочерью и внуками, которым организаторы вручили таких же маленьких мишек, как символ памяти и взаимопомощи в трудное время.

Эвакуация населения — одна из памятных страниц обороны города в период Великой Отечественной войны и блокады. Вся страна в то страшное время принимала ленинградцев. Акция «Благодарный Ленинград» — повод напомнить об этой странице нашей общей истории и поблагодарить причастных и их потомков. За то, что сберегли жизни детей Ленинграда, поделились кровом и хлебом, выходили раненых, предоставили рабочие места.

Постоянный представитель РТ Ренат Валиуллин поблагодарил организаторов мероприятия и подарил Книгу памяти «Мы шли на помощь тебе, блокадный Ленинград», подготовленную Постоянным представительством Республики Татарстан, в которой содержится данные о 18 467 воинах — уроженцах и жителях Татарстана, погибших в боях, умерших в госпиталях и в плену, защищая Ленинград.

Еще до начала блокады в Казань из Ленинграда были эвакуированы многие предприятия и учреждения. В том числе 387-й завод легкомоторной авиации, производивший там ночные бомбардировщики У-2 — знаменитые «небесные тихоходы». По сей день Казанский вертолетный завод считает себя продолжателем ленинградского предприятия. В Казань отправилось несколько эшелонов ГОМЗа — нынешнего ЛОМО. Предприятие разместилось в поселке Дербышки.

Кроме промышленных предприятий в Казань эвакуировали детские дома, ремесленные училища, техникумы. Особенно много детей из блокадного Ленинграда вывезли в первой половине 1942 года — по «дороге жизни».

В архиве сохранились документы о предоставлении эвакуированным детям еды и медицинского обслуживания. По справке на 30 мая 1942 года в Казани находилось 24 детских школы-интерната из Ленинграда – всего 2706 детей. В их числе был и интернат детей работников Академии наук Ленинграда – 194 ребёнка. Эвакуированные дети и взрослые жили в Елабуге, Бугульме, Тетюшах, в Буинском, Мамадышском, Мензелинском и других районах Татарстана.

По данным республиканских архивов за 1941-1942 гг. из Ленинграда и Ленинградской области в Татарскую АССР прибыло 52 241 человек.

27 января делегация Постоянного представительства Республики Татарстан примет участие в торжественно-траурной церемонии возложения цветов, посвященной 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны на Пискаревском мемориальном кладбище.

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