Ренат Валиуллин выступил на итоговой коллегии республиканского агентства «Татмедиа»

По приглашению руководства Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин выступил на расширенном заседании агентства по теме «Об организации работы с татароязычными СМИ в регионах».

В своем докладе Ренат Валиуллин рассказал об опыте работы Постоянного представительства Республики Татарстан с татарскими средствами массовой информации Санкт-Петербурга, Республики Татарстан и регионов России. Обозначил основные проблемные вопросы, которые необходимо решать совместными усилиями, для повышения интереса к татароязычным СМИ, необходимость постоянно совершенствовать форматы работы, чтобы оставаться актуальным и быть интересным для читателей.

Так, в 2019 году, по предложению Постоянного представительства Республики Татарстан, был организован интернет-портал татар Санкт-Петербурга и Ленинградской области Piter.tatar. У истоков этого проекта стоит талантливый программист Равиль Закиров. Модератором круглых столов, конференций выступает журналист Катифа Гайнетдинова. В работу Портала активно включился клуб татарских журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Всего за два года портал смог стать объединяющим центром татарской медийной жизни Северо-Западного региона, постоянно расширяя свою аудиторию.

Постоянное представительство Республики Татарстан совместно с Порталом татар Piter.tatar провели ряд крупных мероприятий, спикерами и участниками которых стали татары Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, регионов РФ, стран ближнего и дальнего зарубежья. Под эгидой клуба татарских журналистов проходят интересные встречи, онлайн-конференции, обсуждения. В период ограничений общение по такому каналу было интересным и полезным.

Из наиболее крупных мероприятий стоит отметь проведение в 2020 году II татарского медиафорума Санкт-Петербурга, онлайн-концерта, приуроченного к празднованию 100-летия ТАССР и научно-практической конференции, посвященной 115-летию выхода первой в мире татарской газеты “Нур”.

Также, Ренат Валиуллин акцентировал внимание, что одна из проблем современной национальной прессы — недостаток актуальности, слабость контента. Татарская пресса, по-настоящему, должна оказывать практическую помощь читателю.

Чем все глобальнее продвигается Интернет, тем больше, по мнению экспертов, люди доверяют печатной прессе. Татарским редакциям можно создавать аккаунты в различных социальных сетях и актуализировать их. У массового читателя появляется желание, чтобы оперативная информация шла по телевидению и через интернет, а серьезные глубокие статьи и этнокультурные темы появлялись в печатных изданиях.

В целях популяризации татарских изданий, выпускающихся в нашей республике, среди татар, проживающих за пределами Татарстана, было бы правильным активно использовать татарские порталы, сайты, работающие в регионах. Как пример — на портале открывается отдельная колонка татарской газеты или журнала, где публикуются интересные статьи, публикуются архивные материалы.

Руководителям татарских сайтов и татарских печатных органов, работающих в регионах России и за рубежом, наверное, следует создать онлайн-сообщество татарских блогеров. Такой канал необходим для быстрого распространения новостей по актуальным темам, правильной оценки, реализации тактических задач, поддержания постоянной связи между собой. Портал Piter.tatar и Постоянное представительство Республики Татарстан по итогам второго медиафорума уже создали такую рабочую группу, где в мессенджерах идут постоянные дискуссии, обсуждение рабочих моментов.

В заключение Ренат Валиуллин сказал, что главная цель нашей национальной печати – это воспитание национального самосознания, распространение информации об истории, культуре и просвещении нашего народа. Сегодня только сам татарский народ и его этнокультурная среда могут спасти нас от утраты наших печатных изданий.

tatspb.tatarstan.ru