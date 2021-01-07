Ринат Абузяров стал лучшим в номинации «Попечитель 2020 года»

В Пензенской области состоялось подведение спортивных итогов года.
По традиции на мероприятии были озвучены лауреаты региональных номинаций в сфере физической культуры и спорта.
По итогам 2020 года лучшим в номинации «Попечитель года» за поддержку в развитии вольной борьбы и борьбы корэш в Пензенской области, развитие сети спортивных клубов вольной борьбы и спортивной инфраструктуры в Пензенской области стал член Президиума Исполкома и заместитель Председателя автономии Ринат Фархатович Абузяров.