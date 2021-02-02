Рита Хасанова: «Основная цель -сохранение татарской самоидентичности, знакомство венгерских граждан с татарскими народными традициями»

Руководитель татарского общество «Элифба» г. Будапешта Рита Хасанова выступила на встрече с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья, которая проходит в здании Всемирного конгресса татар. Напомним, общество «Элифба» было создано в 2014 году, в рамках культурно-образовательного фонда «Алфавит», по инициативе татар проживающих в Будапеште.

«Одним из значимых проектов нашего общества было участие в переводе на венгерский язык и в издании романа классика татарской литературы Аяза Гилязова «Давайте, помолимся!». Книга была тепло принятия венгерской аудиторией,» — поделилась успехами Рита Хасанова.

Каждый год в последнее воскресенье мая в рамках Международного Дня защиты детей совместно с РЦНК в столичном парке города Будапешта активисты общества проводят День России, где предоставлены русская и татарская культуры, проводится детский Сабантуй, со сцены звучат русские и татарские песни, проводятся мастер-классы. «Огромная благодарность ВКТ за то, что они присылают нам для выступления юных певцов, баянистов и танцевальные ансамбли,» — поблагодарила руководитель татарского общество «Элифба».

Рита Хасанова напомнила о 5-ом юбилейном заседании европейского Альянса татар, на котором подводились итоги работы Альянса за пять лет существования. Вице-премьер РТ рассказал руководителю «Россотрудничества» Евгению Примакову, принявшему участие во встрече, о том, как создавался Альянс. В декабре 2020 года Международная ассоциация татар стран Европейского Союза «Альянс татар Европы» (АТА) подала документы для вступления в состав Конференции неправительственных организаций Совета Европы.

«Я попрасил бы вас оказать нам поддержку, если будут вопросы,»- обратился председатель Национального Совета к Евгению Примакову. На сегодняшний день в организации зарегистрировано 400 общин. Альянс европейских татар объединяет 31 организацию из 15 стран. Решение будет принято комитетом в марте текущего года.