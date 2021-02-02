Рива Рюдиссер ознакомила с деятельностью общества татар в Австрии «Мирас»

Сегодня заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев совместно с Руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым провели встречу с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья.

Мероприятие состоялось в зале заседаний Всемирного конгресса татар на базе платформы онлайн-конференций «Zoom».

Помимо Василя Шайхразиева и Евгения Примакова с докладами выступили представители татарских организаций Венгрии, Австрии, Казахстана и Республики Беларусь.

В своем выступлении председатель общества татар в Австрии Рива Рюдиссер ознакомила с деятельностью организации. Как отметила Рива Джамаловна, общество татар Австрии «МИРАС» было официально зарегистрировано в 2015 году, хотя в действительности оно уже было создано раньше. Общество занимается интеграцией татар, живущих в Австрии, но и в то же время старается сохранить национальную идентификацию, традиции и по возможности — татарский язык. Некоторые представители молодежи активно работают и в Координационном совете российских соотечественников в Австрии, активно участвуют в Россотрудничестве.

«Наше общество является членом Альянса татар Европы, участвует во всех мероприятиях, проводимых им, тесно сотрудничает с Всемирным Конгрессом татар, по возможности принимает участие в той активной программе мероприятий, предлагаемых ВКТ в Казани.

В мае 2016 года проводили в Вене первый Сабантуй, который прошел очень успешно. Проводит постоянно встречи с тематикой, интересной для общества. В 2018 году проводился курс уроков татарского языка внутри общества. Проводятся образовательные вебинары и квесты, участвуем в молодежных форумах и съездах, поддерживая корни и стараясь поддерживать эмоциональную связь с Родиной.

В октябре 2019 года обществу татар Австрии МИРАС было поручено проведение 3-го Съезда Альянса татар Европы, в столице Австрии в Вене, где участвовали 54 делегата из 16 стран, также делегаты от Всемирного Конгресса татар из Казани во главе с заместитетелем Премьер министра РТ, Председателем Национального Совета Всемирного Конгресса татар Василь Гаязовичем Шайхразиевым. На съезде принимали участие также Посол РФ в Австрии Любинский Дмитрий Евгеньевич, директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом Олег Сергеевич Мальгинов, директор Россотрудничество.

Съезд проходил 2 дня в здании Российского центра науки и культуры с очень насыщенной программой, где сотрудники Россотрудничества, в частности Зарина Александровна Шиль, начальник отдела культуры, Представительства Россотрудничества в Австрии РЦНК в Вене, несмотря на свой выходной день всё время находилась с нами.

На май 2020 года было запланировано проведение масштабного проекта, посвященного 100-летию РТ в РФ с торжественным заседанием, круглым столом и концертом также в стенах Российского центра науки и культуры, но проведению которого, к сожалению, помешала пандемия. Тем не менее, несмотря на коронавирус, на 75-летие Победы нам удалось, соблюдая карантинные условия, подъехать к памятнику Воина Освободителя Вены для возложения цветов, там проходил, хоть и малом количестве «Бессмертный Полк».

На данный момент мы готовим проект – создание творческой публикации, посвященный к Международному дню родного языка, который будет проходить 21 февраля на наших сайтах и соц. сетях. Задачей этого празднования – показ красоты татарского языка, на котором говорят около 8 млн. человек», — рассказала Рива Рюдиссер.