Ркаил Зайдуллин: «Татарские писатели непрерывно ведут работу по вопросам переписи населения»

В ходе заседания Национального совета, которое прошло в январе текущего года, были сформированы 7 рабочих групп, занимающиеся вопросами переписи населения. Сегодня, 15 февраля 2021 года, в ходе внеочередного заседания Нацсовета были рассмотрены результаты деятельности данных рабочих групп.

Как отметил руководитель группы Культурного и духовного наследия татарского народа Ркаил Зайдуллин, сегодня татарские писатели ведут активную работу в области просвещения населения о переписи населения. Так, в эфир выходит телепередача «Таяну ноктасы» («Точка опоры»), в которой татарские публицисты стараются разъяснять тонкости переписной кампании.

Спикер также выступил с предложением создать мобильные группы, в которые бы вошли писатели, артисты, историки и этнологи, чтобы те проводили встречи с соотечественниками, проживающими в Волго-Уральской области. По словам писателя, превалирующее татарское население проживает именно в этом ареале.

Илюзя Абульханова