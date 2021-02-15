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Ркаил Зайдуллин: «Татарские писатели непрерывно ведут работу по вопросам переписи населения»

Ркаил Зайдуллин: «Татарские писатели непрерывно ведут работу по вопросам переписи населения»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 15.02.2021 0 5

В ходе заседания Национального совета, которое прошло в январе текущего года, были сформированы 7 рабочих групп, занимающиеся вопросами переписи населения. Сегодня, 15 февраля 2021 года, в ходе внеочередного заседания Нацсовета были  рассмотрены результаты деятельности данных рабочих групп.

Как отметил руководитель группы Культурного и духовного наследия татарского народа Ркаил Зайдуллин, сегодня татарские писатели ведут активную работу в области просвещения населения о переписи населения. Так, в эфир выходит телепередача «Таяну ноктасы» («Точка опоры»), в которой татарские публицисты стараются разъяснять тонкости переписной кампании.

Спикер также выступил с предложением создать мобильные группы, в которые бы вошли писатели, артисты, историки и этнологи, чтобы те проводили встречи с соотечественниками, проживающими в Волго-Уральской области. По словам писателя, превалирующее татарское население проживает именно в этом ареале.

Илюзя Абульханова

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