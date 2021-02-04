Руководитель Аппарата Президента Асгат Сафаров посетил пансионат фонда «Ярдэм»

Руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров ознакомился с деятельностью мусульманского пансионата для мальчиков фонда «Ярдэм» в деревне Бурбаш Балтасинского района. В рамках визита состоялась встреча с учениками пансионата.

Гостя встретили и ознакомили с пансионатом председатель Совета благотворительного национального исламского фонда «Ярдэм» Илдар хазрат Баязитов, главный казый Татарстана, имам-мухтасиб Балтасинского района Джалиль хазрат Фазлыев и президент фонда «Ярдэм» Ильгам Исмагилов.

Асгат Сафаров осмотрел учебные классы, библиотеку, компьютерный класс, спортзал пансионата. Он высоко оценил работу пансионата и выразил благодарность Илдар хазрату Баязитову за социальную и просветительскую деятельность.

«Проекты фонда «Ярдэм» являются гордостью Татарстана»,- отметил Асгат Сафаров.

Руководителя Аппарата Президента Республики Татарстана сопровождали глава Балтасинского района Рамиль Нутфуллин, депутат Государственного Совета Камиль Нугаев и другие.

Пансионат фонда «Ярдэм» в деревне Бурбаш был открыт в 2018 году. Сегодня в пансионате воспитываются 25 мальчиков с разных регионов России.