Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров дал интервью для передачи «Адымнар»

Сегодня, 21 января, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров дал интервью для передачи «Адымнар» на телеканале ТНВ.

В интервью Данис Шакиров рассказал о документе «Татары: стратегия действия», принятом на заседании Национального собрания 2020 года.

Основными темами беседы стали заседание Национального совета ВКТ, прошедшее 19 января текущего года и вопросы Всероссийской переписи населения. Руководитель Исполкома отметил, что на заседании были сформированы 7 рабочих групп, которые будут заниматься вопросами переписи населения.

Кроме того, Данис Шакиров подчеркнул значимость «Обращения Всемирного конгресса татар к татарскому народу в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения», также принятого на заседании Национального совета.

Лейсан Хаерова