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Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров дал интервью для передачи «Адымнар»

Руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров дал интервью для передачи «Адымнар»

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 21.01.2021 0 8

Сегодня, 21 января, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Фанисович Шакиров дал интервью для передачи «Адымнар» на телеканале ТНВ.

В интервью Данис Шакиров рассказал о документе «Татары: стратегия действия», принятом на заседании Национального собрания 2020 года.

Основными темами беседы стали заседание Национального совета ВКТ, прошедшее 19 января текущего года и вопросы Всероссийской переписи населения. Руководитель Исполкома отметил, что на заседании были сформированы 7 рабочих групп, которые будут заниматься вопросами переписи населения.

Кроме того, Данис Шакиров подчеркнул значимость «Обращения Всемирного конгресса татар к татарскому народу в связи с предстоящей Всероссийской переписью населения», также принятого на заседании Национального совета.

Лейсан Хаерова

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