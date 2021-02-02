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Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков посетит Исполком Всемирного конгресса татар

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков посетит Исполком Всемирного конгресса татар

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 02.02.2021 0 21

Программа визита в Республику Татарстан руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Е.А. Примакова включает в себя посещение Всемирного конгресса татар, где на базе платформы онлайн-конференций «Zoom» состоится встреча Руководителя Россотрудничества с представителями татарских общественных объединений стран зарубежья.

Модератором онлайн-конференции выступит заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

  • Евгений Примаков — внук известного политика Евгения Примакова, возглавлявшего Правительство России в 1998–1999 годах. Начинал карьеру как журналист, выступал под псевдонимом Евгений Сандро. Затем работал в структурах ООН, занимался благотворительностью. В 2018 году был избран депутатом Государственной Думы, а в 2020-м возглавил Россотрудничество.

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