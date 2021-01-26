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Руководство Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала посетило Уфу с рабочим визитом

Руководство Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала посетило Уфу с рабочим визитом

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 26.01.2021 0

25 января Делегация театра во главе с директором Ильфиром Якуповым посетила Уфимский государственный татарский театр “Нур”, где руководители обсудили будущие обменные гастроли в сентябре 2021 года.

Затем Ильфир Ильшатович и директора театров «Нур» Фирзат Гибадуллин и Башкирского театра драмы Иршат Файзуллин встретились с министром культуры Республики Башкортостан Аминой Шафиковой и заместителем министра Ранисом Алтынбаевым. На встрече были намечены планы сотрудничества в сфере культуры в 2021 году.

Татарский государственный академический театр имени Г. Камала

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