Руководство Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала посетило Уфу с рабочим визитом

25 января Делегация театра во главе с директором Ильфиром Якуповым посетила Уфимский государственный татарский театр “Нур”, где руководители обсудили будущие обменные гастроли в сентябре 2021 года.

Затем Ильфир Ильшатович и директора театров «Нур» Фирзат Гибадуллин и Башкирского театра драмы Иршат Файзуллин встретились с министром культуры Республики Башкортостан Аминой Шафиковой и заместителем министра Ранисом Алтынбаевым. На встрече были намечены планы сотрудничества в сфере культуры в 2021 году.

Татарский государственный академический театр имени Г. Камала