Рустам Минниханов обсудил с шейхом Равилем хазратом Гайнутдином празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией

С председателем Духовного управления мусульман Российской Федерации, председателем Совета муфтиев России, муфтием, шейхом Равилем хазратом Гайнутдином встретился Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Встреча прошла в рабочем кабинете Рустама Минниханова в Доме Правительства Республики Татарстан.

Обсуждались вопросы подготовки и празднования важного для всего мусульманского сообщества страны события — 1100-летия официального принятия ислама Волжской Булгарией.

В рамках празднования этой даты предполагается проведение торжественных мероприятий, научно-образовательных и религиозных форумов и конференций, выставок, конкурсов и др.

Было также отмечено, что инициатива празднования 1100-летия официального принятия ислама получило поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Для справки:

4 ноября 2020 года состоялась встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с представителями религиозных объединений. По итогам данной встречи Правительству Российской Федерации совместно с Кабинетом Министров Республики Татарстан при участии заинтересованных религиозных организаций поручено подготовить и представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией (Перечень поручений Президента Российской Федерации от 10.12.2020NoПр-2063).