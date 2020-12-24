Рустам Минниханов возглавил обновленный национальный рейтинг губернаторов

Президент Татарстана Рустам Минниханов занял первое место в национальном рейтинге губернаторов, который по итогу 2020 года составил центр информационных коммуникаций «Рейтинг».

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Как отметил социолог, заместитель гендиректора Института региональных проблем Михаил Бочаров, Рустам Минниханов действительно «является хозяином своих территорий». Так, он придумал альтернативный план действий в пандемию. Например, первый аптечный хаб «Сбер Еаптеки», который планирует в течение часа доставлять на дом необходимые лекарства, открылся в Казани при участии Рустама Минниханова и зампреда правления Сбербанка Ольги Голодец.

«Минниханов сумел учесть и интересы населения, и интересы центра — именно так должен поступать губернатор-политик, потому что все просчеты скажутся на его рейтинге, а победы — наоборот, укрепят положение. Подход Татарстана, который быстро ввел жесткие меры и достаточно быстро снял основные из них, был одним из верных шагов, примеров адекватности решений и их подачи», — сказал Бочаров.

tatar-inform.ru