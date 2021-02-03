Рустам Минниханов вручил Евгению Примакову медаль в честь 100-летия ТАССР

С руководителем Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгением Примаковым встретился сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. Встреча прошла в Доме Правительства РТ.

В ходе беседы стороны обозначили дальнейшие шаги по развитию взаимодействия между Татарстаном и Россотрудничеством, а также обсудили новые формы гуманитарного сотрудничества и укрепления связей с соотечественниками в условиях сложной эпидемиологической обста­новки.

Рустам Минниханов отметил, что при поддержке Россотрудничества в Татарстане прошло много крупных мероприятий. В их числе Форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС, Казанский Форум по межкультурному диалогу и ряд других. Помимо этого, организация оказывает содействие при осуществлении Татарстаном международной деятельности.

Президент подчеркнул, что республика заинтересована и впредь активно участвовать в проектах Россотрудничества и вручил Евгению Примакову медаль в честь 100-летия ТАССР.

Во встрече участвовал Ирек Зиннуров, который ранее возглавил представительство Россотрудничества в Азербайджанской Республике — Российский информационно-культурный центр в Баку. Напомним, что в 2018 году заместителем руководителя представительства Россотрудничества в Египте — директором Российского центра науки и культуры в г.Александрии стал Марат Гатин, до этого занимавший пост замдиректора Департамента внешних связей Президента РТ.

В ходе двухдневного визита в Татарстан делегация Россотрудничества посетила Агентство инвестиционного развития РТ и ознакомилась с инвестиционным потенциалом Татарстана, Исполком Всемирного конгресса татар, Торгово-промышленную палату РТ, а также Дом дружбы народов Татарстана.

Для справки:

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству было создано в сентябре 2008 года.

Деятельность Россотрудничества и его загранучреждений направлена на реализацию государственной политики международного гуманитарного сотрудничества, содействие распространению за рубежом объективного представления о современной России.

В настоящее время Россотрудничество представлено в 80 странах мира 97 представительствами: 73 российских центра науки и культуры в 62 странах, 24 представителя Агентства в составе посольств в 21 стране.