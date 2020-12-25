Рустам Минниханов вручил госнаграды России и Татарстана 46 выдающимся жителям

Государственные награды России и Татарстана вручил в Казанском Кремле выдающимся татарстанцам Президент республики Рустам Минниханов. Наград удостоились 46 граждан, работающих в экономической, социальной, культурной, образовательной, производственной, промышленной и других сферах, а также ветераны труда.

«Сегодня в этом зале те, кто обеспечивает экономическое и социальное процветание республики. Ваш созидательный труд по праву отмечен высокими государственными наградами России и Татарстана, — обратился Президент РТ к собравшимся. — Мы благодарны всем, кто своим созидательным трудом внес вклад в развитие республики».

Рустам Минниханов поблагодарил представителей науки, образования, культуры и искусства, которые «в условиях пандемии нашли новые интересные формы работы, обеспечили непрерывность образовательных и творческих процессов, создавали яркие художественные произведения». «Ваши знания, талант и мастерство востребованы в республике и пользуются любовью граждан», — заметил он.

Слова благодарности Президент РТ высказал и Героям Отечества и ветеранам труда, которые, по его словам, «служат ярким примером мужества и героического труда для молодежи».

«Общественно-политические события года, 100-летие образования республики и празднование 75-летия Победы стали важным фактором единения и предметом гордости татарстанцев, организовали всех нас на дальнейшую плодотворную работу на благо родного Татарстана и России. В период юбилейных дат прошли знаковые общественно-политические мероприятия», — отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что, несмотря на сложности, Татарстан продолжает устойчиво развиваться, сохраняет лидерские позиции в России по ряду важных показателей экономики. «Кроме того, мы выполняем все социальные обязательства, продолжаем реализацию республиканских программ, направленных на повышение качества жизни татарстанцев, — добавил Президент РТ. — Татарстан обладает уникальным историко-культурным наследием, яркими национальными традициями, атмосферой добрососедства и гостеприимства. Отличительная черта нашей республики — межнациональные и межконфессиональные мир и согласие».

Руководитель республики упомянул, что 2021-й объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства. «Уверен, что благодаря усилиям органов власти, бизнес-сообщества, общественности год пройдет ярко и будет насыщен добрыми делами и важными результатами», — заявил он.

После приветственной речи Минниханов вручил государственные награды. Так, орденом Александра Невского награжден и. о. ректора Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма Рафис Бурганов, орденом Почета — репетитор по вокалу театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Винера Ганеева.

Орден «За заслуги перед РТ» получила начальник Управления общего образования Минобрнауки РТ Тамара Федорова, медали ордена «За заслуги перед РТ» удостоен гендиректор Полиграфическо-издательского комплекса «Идел-Пресс» Анас Аскаров.

Медаль «100 лет образования ТАССР» вручена председателю правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, Татарстана имени Анжелы Вавиловой Владимиру Вавилову, главному раввину республики и Казани Ицхаку Горелику.

«Я на этом мероприятии представляю свой народ, общину. Мы вместе делаем все, чтобы наша республика еще больше развивалась. Хочу сказать спасибо за поддержку, которая нам оказывается. Спасибо за Год родных языков. Бик зур рэхмэт», — поблагодарил Горелик после награждения.

Автор-исполнитель и композитор Виталий Аксенов присвоение почетного звания «Заслуженный артист РТ» назвал высокой оценкой своего труда и творчества.

«Я, как бард, пишу о многих судьбах и характерах. Мне очень приятно находиться в Татарстане в дни 100-летия республики, приятно находиться в Городе трудовой доблести, где куют славу, честь и достоинство татарского народа. Мне есть о чем говорить и писать», — сказал он.

На торжественном мероприятии были вручены и другие государственные награды.

Надежда Гордеева

tatar-inform.ru