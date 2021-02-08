Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил медали в честь 100-летия ТАССР. Церемония прошла в Москве, в Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ.

В церемонии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» были награждены соотечественники, внесшие существенный вклад в развитие Республики Татарстан, а также представители Министерства обороны Российской Федерации.

Это Воронин Юрий Михайлович и Царегородцев Александр Дмитриевич.

Ю.М. Воронин – доктор экономических наук, действительный член Академии технологических наук РСФСР, заместитель Председателя Совета Министров Татарской АССР, председатель Госплана Татарской АССР, заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР, помощник Председателя Счётной палаты Российской Федерации.

Родился в Казани 26 февраля 1939 года.

А.Д. Царегородцев — доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Российской Федерации.

Министр здравоохранения Татарской АССР (1986—1989). Заместитель министра здравоохранения СССР и РФ.

Директор Московского Научно-исследовательского института педиатрии и детской хирургии Министерства здравоохранения РФ (1997-2014).

Родился в Кировской области.

Рустам Нургалиевич поблагодарил участников церемонии за доброе отношение к Республике Татарстан. «Вы всегда отзываетесь на наши приглашения, вы всегда, когда нужно, поддерживаете. Мы это очень высоко ценим».

Президент Татарстана пожелал участникам встречи крепкого здоровья, подчеркнув, что это особенно важно в это непростое время.

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