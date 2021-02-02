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Рустам Минниханов вручил орден Дружбы главному дирижеру ТАГТОиБ, заслуженному деятелю Казахстана Ренату Салаватову

Рустам Минниханов вручил орден Дружбы главному дирижеру ТАГТОиБ, заслуженному деятелю Казахстана Ренату Салаватову

в Новости, Слайдер, Личности, Соотечественники, 02.02.2021 0 1

1 февраля 2021 года Президент Татарстана Рустам Минниханов вручил Орден Дружбы главному дирижеру Татарского театра оперы и балета им.Джалиля Ренату Салаватову. Госнаграда Российской Федерации присуждена маэстро за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

Рустам Минниханов отметил, что уроженец Казахстана Ренат Салаватов, для которого Татарстан стал вторым домом, является ярким представителем школы классического театрального искусства. Президент РТ пожелал главному дирижеру успехов в творческой деятельности и крепкого здоровья.

Во встрече приняли участие руководитель Аппарата Президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, министр культуры РТ Ирада Аюпова и директор Татарского академического государственного театра оперы и балета им.М.Джалиля Рауфаль Мухаметзянов. На встрече обсуждались вопросы продвижения татарского национального оперно-балетного репертуара на мировой арене.

kz.tatarstan.ru

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