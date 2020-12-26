Рустам Минниханов встретился с победителями Высшей лиги КВН командой «Сборная Татнефти»

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с участниками команды КВН из Альметьевска «Сборная Татнефти». Встреча прошла в Казанском Кремле, в ней приняли участие Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов.

Ранее команда «Сборная Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги Международного союза КВН.

Рустам Минниханов отметил, что это очень важная победа для республики. «В КВН могут выиграть только очень талантливые, одарённые и целеустремленные люди. Поэтому мы гордимся вами. Вы сделали великолепный подарок на 100-летие ТАССР», — сказал он.

Президент РТ подчеркнул, что золотые медали был добыты в борьбе с очень сильными соперниками. «Мы присутствовали на финальной игре и болели за вас. Вы подготовили прекрасную программу, очень солидное выступление. Стоит отметить, что у вас были очень сильные конкуренты, но в упорной борьбе вы добились победы», — добавил Рустам Минниханов.

Затем Рустам Минниханов вручил команде Благодарность Президента РТ. В свою очередь капитан «Сборной Татнефти» передал Президенту чемпионскую медаль.

Также Рустам Минниханов предложил организовать в республике музей движения КВН.

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