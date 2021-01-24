Самый молодой, но самый активный член РНКАТНО

С первых дней образования РНКАТНО, автономии нижегородских татар, молодежь всегда была задействована во всех мероприятиях. Их было много за 16 лет деятельности организации, кто-то больше, кто-то меньше, но с удовольствием участвуют во всех мероприятиях. В данный момент тоже есть костяк молодежи, на которую можно положиться. Один из таких Данил Ранилович Латыпов, самый молодой, но самый активный член Совета РНКАТНО и Общественной палаты города Нижнего Новгорода.

Данил Латыпов родился в г. Набережные Челны (Республика Татарстан) в 1993 году. В юношестве увлекался велоспортом и горными лыжами. Окончив гимназию, поступил в Казанский Государственный Энергетический Университет, кафедра Промышленной Теплоэнергетики. Данил понимал, что на момент окончания университета нужен будет опыт работы по своей специальности — инженер в теплоэнергетике. Поэтому в последние годы студенчества на пол ставки работал в организации по установке энергетического оборудования. Учился разрабатывать проектную документацию и постигал азы теплоэнергетика. В 2015 году получил диплом с квалификацией инженер-теплоэнергетик. И так случилось, что сразу после окончания студенческой жизни уехал жить и работать в Нижний Новгород.

Имея опыт работы в теплоэнергетике, Данил с товарищами организовали фирму по внедрению энергосберегающих технологий в сектор ЖКХ. Но при этом оказавшись в исконно русском городе, он скучал по национальным традициям, по татарской речи. Потому стал искать своих соотечественников и так вышел на татарскую автономию. Познакомившись с руководством, с молодыми активистами РНКАТНО, Данил стал интересоваться и общественной деятельностью. А вскоре стал принимать активное участие практически во всех мероприятиях РНКАТНО. Никогда не отказывался ни от одной просьбы помочь, ни от одного приглашения принимать участие в мероприятиях.

Первым значимым мероприятием для Данила стала «Школа лидера» при РНКАТНО в 2017 году. Там Данил познакомился более ближе с ровесниками, такими же активными местными ребятами. И именно с этого времени Данил стал активно помогать исполкому РНКАТНО как волонтёр — возил реквизиты для таких праздников как Сабантуй, День народного единства, Дни татарской культуры, представлял татарскую культуры на различных мероприятиях городского и областного уровней. А также он от молодежного крыла РНКАТНО стал принимать участие в заседаниях межнационального Совета при администрации Нижнего Новгорода. Мало того, он еще привел и своего партнера по бизнесу в татарскую автономию. И ребята стали активно поддерживать все проекты РНКАТНО.

В скором времени, когда исполком РНАКТНО увидел искреннее желание Данила помогать сохранять и развивать татарскую культуру, его кандидатура была выдвинута и утверждена в Совет РНКАТНО. С этого момента Данил стал полноправным членом Совета РНКАТНО, уже предлагая свои идеи в реализации проектов организации. К этому времени Данил работал еще и помощником Члена Общественной палаты Нижегородской области на общественных началах. И все это параллельно основному месту работы, часто в счет выходных и праздничных дней. Ведь часто мероприятия и организуются не в рабочие дни, и вот тогда Данил с остальными ребятами в первых рядах помощников.

В 2019 году Данила по рекомендации РНКАТНО избрали в Общественную палату города Нижнего Новгорода. Вот там уже на уровне города Данил стал проводником идей РНКАТНО, ему удавалось доносить важность сохранения и развития культуры разных народов, населяющих нашу область. Например, именно таким образом такие важные проекты как «Дом дружбы народов» и «Татарская аллея» стали продвигаться к воплощению. И не зря именно Данилу и второму молодому члену РНКАТНО Руслану была доверена реализация идеи «Татарской аллеи» в рамках проекта Общественной палаты. Это оказалось нелегко, но в итоге заложить «Татарскую аллею» у здания администрации Канавинского района Нижнего Новгорода вдоль парка 1 им. 1 Мая удалось воплотить. Пройдя множество инстанций и согласований на разных уровнях по высадке деревьев и установки малых архитектурных форм, в мае 2019 года состоялось торжественное открытие «Татарской аллеи». Знаменательно, что именно здесь проходит татарский народный праздник «Сабантуй» вот уже в протяжении 30 лет. Именно поэтому, создание Татарской аллеи очень символично вдоль парка им. 1 Мая. А еще, до 80-х годов прошлого века в этом парке на «Пятачке» встречалась татарская молодежь, именно здесь они находили своих вторых половин, очень много семей было созданы именно после знакомства в таком примечательном месте для татар. Об этом сказал на открытии Аллеи и Гаяз хазрат, который познакомился со соей супругой именно в парке им. Мая.

В июле 2019 года Данил вошёл в оргкомитет юбилейного Сабантуя, который ежегодно проводится в парке 1 мая в Нижнем Новгороде. И естественно, от начала до конца праздника он с другими ребятами был в парке, отвечал и за доставку атрибутов, и за организацию национальных игр. Когда есть такие ребята, есть надежда, что и в дальнейшем не исчезнут наши традиции, что и праздники наши еще будут радовать горожан своим национальным колоритом.

Помимо общественной деятельности Данил, понимая важность образования сфере бизнеса, в 2020 году прошёл профессиональную переподготовку в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС). И успешно окончив его, получил красный диплом по программе «Эффективный менеджмент в сфере государственного и муниципального управления». Не это ли доказывает целеустремленность, умение распределять свои силы и для бизнеса, и для учебы, при этом еще активно участвуя в общественной жизни не только татар, но и в целом города. И за это время видя деловые качества нашего активиста в Общественной палате города Данила избрали Заместителем Председателя комиссии по формированию комфортной городской среды. Где на общественных началах он и трудится на благо жителей города Нижнего Новгорода.

И когда было принято решении о старте реализации проекта «Аллея славы татар Нижегородской области» в продолжение «Татарской аллеи», поручили это очередное ответственное дело вновь Данилу Латыпову. Аллея славы предназначена для увековечивания памяти ветеранов Великой Отечественной Войны, а также выдающихся выходцевНижегородской области, таких как Хусяин Фаисханов, Кави Наджми, Рашит Вагапов, Хайдар Бегичев и многих других наших земляков. Данная Аллея будет представлять собой памятные доски с именами деятелей, также по проекту предусмотрены элементы малой архитектурной формы – скамейки и урны. И надеемся, о Данил с честью справится с такой нелегкой задачей. На данный момент он уже ведет переписку по согласованию этого проекта с администрацией Канавинского района.

В прошлом году в самый острый период пандемии короновируса, да и сейчас в зимние каникулы, Данил как волонтёр, от лица РНКАТНО развозит нуждающимся продуктовые наборы и праздничные подарки. Ведь при желании на все можно найти время. И понимание того, что ты часть великого народа, который не растворился среди других и является примером надежности, дружелюбия и сплоченности, дает ему силы быть полезным и успевать везде. И конечно же, такое не может быть незамеченным. И потому, за свою общественную и трудовую деятельность Данил отмечен Благодарственным письмом от Всемирного конгресса татар (2018 г), Почётной грамотой министерства строительства Нижегородской области (2019 г), Благодарностью Главы Нижнего Новгорода (2019 г), что считаем абсолютно заслуженно. Желаем Данилу не растерять все эти благородные качества, желание быть полезным обществу и оставаться таким же активным.

Динара Халилова,

руководитель молодежного отдела РНКАТНО.