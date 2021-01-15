Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Назиба Жиганова

Сегодня, 15 января, исполняется 110 лет со дня рождения одного из основоположников профессионального татарского музыкального искусства Назиба Жиганова. Его имя с 2011 года носит одна из улиц Советского района Казани.

За свою жизнь Назиб Жиганов написал 8 опер, 3 балета, 17 крупных симфонических произведений, сюиты, песни, большое число камерных, вокальных и инструментальных сочинений. В его произведениях гармонично сочетаются национальный колорит и традиции русского и европейского музыкального наследия.

Практически все действующие учреждения и организации музыкальной культуры Татарстана – Казанская консерватория (ныне академия), Татарский академический государственный театр оперы и балета им.М.Джалиля, Государственный симфонический оркестр Татарстана, Союз композиторов республики, средняя специальная музыкальная школа (ныне лицей при консерватории) создавались при его непосредственном участии.

Н.Жиганов родился в рабочей семье. Рано потеряв родителей, он провел несколько лет в детских домах. Уже в детстве он выделялся среди воспитанников Уральской пионерской коммуны своими незаурядными музыкальными способностями. В 1928 году он был принят в Казанский музыкальный техникум, а осенью 1931 года стал учащимся Московского областного музыкального техникума. Творческие успехи позволили Назибу Жиганову спустя 4 года стать студентом сразу третьего курса Московской консерватории.

В 1937 году при открытии Государственной филармонии Татарской АССР была исполнена Первая симфония Н.Жиганова, первое татарское сочинение в этом жанре. Окончив консерваторию в 1938 году, он вернулся в Казань. 17 июня 1939 года постановкой оперы «Качкын» («Беглец») открылся Татарский государственный театр оперы и балета. А в июле 1941 года слушатели с восторгом приняли еще одну его оперу – «Алтынчеч» («Златовласка»). Впоследствии композитор получил за нее Сталинскую премию.

В 1944 году Жиганов обратился в Совет Министров ТАССР с предложением создать в Казани консерваторию. Уже в следующем году была создана Казанская государственная консерватория. В июне 1945 года Н.Жиганов был назначен ее директором, он бессменно руководил учреждением в качестве ректора более 40 лет, до конца жизни. В настоящее время консерватория носит имя выдающегося музыканта.

С 1939 по 1977 год он возглавлял Союз композиторов Татарской АССР. В 1957 году композитор стал народным артистом СССР. В 1962 году его – единственного представителя национальных автономий – назначили секретарем Союза композиторов СССР. В 1981 году Н.Жиганову было присвоено звание Героя Социалистического труда.

Н.Жиганов скоропостижно скончался 2 июня 1988 года в Уфе, после концертного исполнения новой редакции оперы «Джалиль» на Днях литературы и искусства Татарии в Башкирской АССР. Похоронен на Арском кладбище в Казани.

В память о Н.Жиганове на фасаде Казанской государственной консерватории установлена мемориальная доска с барельефом. В доме №14 по ул.Малая Красная находится музей-квартира композитора, где он жил с семьей с 1971 по 1988 год. В 2011 году имя Назиба Жиганова стала носить одна из улиц Советского района Казани, сообщает Комиссия по топонимике.

kzn.ru