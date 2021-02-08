Сегодня Василь Шайхразиев отправится в Омскую область с рабочим визитом

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев 8-11 февраля проведет в Омской области ряд деловых встреч. Поездка организована в рамках реализации проекта «Татары: Стратегия действия».
Василь Шайхразиев встретится с руководителями татарских организаций Сибирского федерального округа, где будут подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар за 2020 год и рассмотрен план работы на 2021 год.
10 февраля в селе Уленкуль Омской области состоится торжественное открытие этнокомплекса «Усадьба сибирского татарина». В мероприятии принимает участие председатель Национального Совета.