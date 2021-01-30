Сегодня Василь Шайхразиев отправится в Пермский край с рабочим визитом

Рабочая поездка заместителя Премьер-министра Татарстана, председателя Национального Совета Василя Шайхразиева в Пермский край продлится три дня. Сегодня вечером в Перми он ознакомится с частным общеобразовательным учреждением «СОШ Европейская школа».

Завтра, 31 января, председатель Национального Совета посетит Бардымский район. Здесь запланировано официальная встреча с главой Бардымского района Х. Г. Алапановым. Также на повестке дня встреча с руководителями татарских общественных организаций Приволжского федерального округа. В нем планируется подведение итогов работы Исполкома Всемирного конгресса татар за 2020 год, рассмотрение плана работы и задачи на 2021 год.

1 февраля заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев в Перми встретится с руководителем Администрации губернатора Пермского края Л.В. Политовым. После официального мероприятия он обсудить планы на будущее с руководителями татарских общественных организаций Пермского края.

Напомним, Василь Шайхразиев совершает поездку в регионы России в рамках реализации документа «Татары: Стратегия действия».