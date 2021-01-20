tatruen
Главная / Новости / Сегодня Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Башкортостан
Сегодня Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Башкортостан

Сегодня Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Башкортостан

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 20.01.2021 0 10

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета  Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл сегодня с рабочим визитом в столицу Башкортостана.

В международном аэропорту Уфы гостей встречали Постоянный представитель
Республики Татарстан в Республике Башкортостан Якубов Юсуп
Диганшеевич и Представитель Всемирного конгресса татар в Республике
Башкортостан Давлетшин Альфред Амирович.

21-22 января Василь Шайхразиев проведет встречи с соотечественниками в Республике Башкортостан.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.