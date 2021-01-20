Сегодня Василь Шайхразиев прибыл с рабочим визитом в Башкортостан

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев прибыл сегодня с рабочим визитом в столицу Башкортостана.
В международном аэропорту Уфы гостей встречали Постоянный представитель
Республики Татарстан в Республике Башкортостан Якубов Юсуп
Диганшеевич и Представитель Всемирного конгресса татар в Республике
Башкортостан Давлетшин Альфред Амирович.
21-22 января Василь Шайхразиев проведет встречи с соотечественниками в Республике Башкортостан.