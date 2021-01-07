Семинар «ЭтНик» провела в Находке Ассамблея народов России

Ассамблея народов России провела в Находке семинар в рамках Всероссийской программы по развитию этнокультурных некоммерческих организаций «ЭтНик». Портовый город с проектом «Детский Сабантуй» стал одной из 16 пилотных площадок.

Приморский край один из самых национальных регионов России. Около 160 народностей здесь проживает, а всего в стране их 193. Поэтому не случаен приезд в Приморье Евгении Михалёвой координатора проектов Ассамблеи народов России.

Евгения Михалёва, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России: «ЭтНик. ПроДвижение» — у нас есть такой проект. «ЭтНик» — это про этнический образ, про этнический ник организации. Мы как раз работаем с повышением открытости, узнаваемости, привлекательности этнокультурных организаций. И у нас в проекте «ЭтНик» 16 пилотных площадок. Одна из пилотных площадок находится здесь, в Находке. Это проект «Детский Сабантуй».

В Находкинском Музейно-выставочном центре она провела семинар «Проектная деятельность, как инструмент в деле сохранения и трансляции этнокультурного наследия. Лучшие практики». Участники рассмотрели вопрос об актуальности брендирования этнокультурных организаций.

Евгения Михалёва, первый заместитель Председателя Совета Ассамблеи народов России: «Какая группа первая, самая главная, ради которой мы делаем проект и только в этом случае проект будет социально значимым? Целевая аудитория».

На практике разобрали инструменты измерения социального воздействия проекта, как разработать ключевые элементы бренда-название, логотип, фирменный стиль и работу со СМИ. Также рассматривались проблемы, которые решает этнокультурный проект в регионе, опыт привлечения добровольцев к реализации проектов НКО, работающих в этнокультурной сфере.

Татьяна Золотарёва, руководитель музея «Славянская изба» с. Екатериновка Партизанский район: «С детьми продолжаем работать для того, чтобы культура любого народа сохранилась и продолжала передаваться из поколения в поколение. Это самое главное. Не забывать культуру, традиции своего народа. Если мы это будем чтить, развивать, помнить будет всё, продолжится наша работа. И сейчас я хочу сказать, что поколение школьников всё больше и больше проявляет интерес».

Оценив опыт взаимодействия татаро-башкирской организации «Туган Тел» и других организаций, Евгения Абрамовна предложила создать в Находке на базе Музейно-выставочного центра Ресурсный центр в сфере музейной деятельности и национальных отношений.

vestiprim.ru