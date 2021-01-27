Синхронистки сборной России могут выступить под татарскую музыку

Представители Татарстана обсуждают с главным тренером сборной России по синхронному плаванию Татьяной Покровской возможность постановки одной из программ синхронисток на татарскую музыку. О предложении на презентации книги «Татьяна Покровская и ее команда» в Казани рассказала депутат Государственной Думы РФ Ольга Павлова.

«Этот год объявлен Президентом (Президентом РТ Рустамом Миннихановым — прим. Т-и) Годом национальных языков и народного единства. Безусловно, Татьяна Николаевна Покровская тоже не может стоять в стороне, потому что Татарстан стал для нее родным», — заметила спикер.

«И мы рассмотрим такую возможность, Зиля Рахимьяновна [Валеева] ей поможет, чтобы одна из постановок сборной команды России по синхронному плаванию была на татарскую музыку. Дорогие друзья, это не секреты, это наш проект», — пояснила Павлова.

Депутат добавила, что такая постановка стала бы ответом Президенту Татарстана Рустаму Минниханову на его дружеское отношение к синхронисткам и школе имени Покровской, открытой в Казани благодаря его поддержке.

Лиля Шайхутдинова

tatar-inform.ru