9 февраля в 11:00 состоится пресс-конференция проекта Ачык Университет (Открытый университет). Во время пресс-конференции будут представлены онлайн-курсы, вышедшие в рамках университета в 2020 году. На сегодняшний день Всемирным форумом татарской молодёжи в рамках проекта Ачык Университет подготовлено 10 курсов, которые размещены на сайте https://univer.tatar.

Пресс-конференция пройдет в конференц-зале исполкома Всемирного конгресса татар (ул. Карла Маркса, 38/5). Аккредитация журналистов: до 10:30 9 февраля.

Спикеры пресс-конференции: Председатель Всемирного форума татарской молодёжи Ленария Муслюмова, Менеджер проекта “Ачык Университет” Зухра Вильданова, ИТ координатор проекта “Ачык Университет” Райнур Хасанов, Основатель компании Lenar Wealth Management, лектор курса по управлению личными финансами Ленар Рахманов.

Ачык Университет (Открытый Университет) – это возможность в течение короткого времени получить профессиональные знания по той или иной теме, площадка для получения образования на татарском языке. Учеников курса ждёт общение с известными и авторитетными татарскими учёными и специалистами с применением современных методик преподавания, а также общение на татарском языке.

Цель проекта – создание татароязычного университета. Координатор проекта – Всемирный форум татарской молодёжи.

Курсы, вышедшие в рамках проекта:

-История. I модуль. От Тюркского кагана до Казанского хана.

-Современная татарская культура.

-История. II модуль. PostХанство.

-Учитель. Современные методы преподавания татарского языка.

-СөйләмSkills. Ораторское мастерство.

-Создание татарской среды в семье.

-Татарский дизайн.

-Управление личными финансами.

-Графический дизайн.

-Литературная лаборатория.

Контакты для связи:

Зухра Вильданова +7 (937) 618-04-09

Амиль Нур +7 (917) 255-13-03

Сайт: https://univer.tatar

Инстаграм: @univer.tatar