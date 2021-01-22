Состоится церемония вручения Литературной премии имени Шарифа Камала

Министерство культуры Республики Татарстан, Национальный музей РТ, Музей истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги) учредили литературную премию имени Шарифа Камала для молодых писателей и переводчиков в номинациях «Проза» и «художественный перевод».

Премия была учреждена с целью популяризации литературного наследия Шарифа Камала, выявления талантливых молодых авторов, пишущих в малых жанрах прозы (рассказ, новелла, маленькая повесть), развития этого жанра, стимулирования литературной деятельности молодых авторов, привлечения внимания широкой общественности к феномену живого литературного процесса. Также мы ставим своей целью перевод и популяризацию татарской литературы на другие языки, воспитание у себя переводчиков – в этом нам на помощь пришли преподаватели и специалисты Высшей школы иностранных языков и перевода Института международных отношений КФУ.

Шариф Камал из той плеяды писателей, кто привнес в татарскую прозу начала XX века жанровую и тематическую новизну. Особенно он известен своими рассказами, новеллами, небольшими повестями. Мы сочли нужным возродить интерес к этим жанрам и поставили перед молодыми прозаиками задачу продолжения его традиций. Помимо прозы, Шариф Камал активно работал и в сфере художественного перевода. К слову, популярный во всем Советском союзе роман Михаила Шолохова “Поднятая целина” была переведена на татарский язык именно Шарифом Камалом.

Дом Шарифа Камала на Островского, 15, где ныне находится музей, был эпицентром творческих встреч, дискуссий, замыслов в начале ХХ столетия. Он и теперь является местом притяжения творческой и мыслящей молодежи. Хочется подчеркнуть и тот факт, что Шариф Камал в свое время был наставником и советчиком для многих молодых писателей.

До 15 декабря 2020 года был объявлен сбор рукописей молодых прозаиков и переводчиков. В номинацию «Проза» были приняты работы 18 авторов, в номинацию «Литературный перевод» – работы 33 авторов. Работы были переданы и изучены, проанализированы членами экспертной комиссии премии Шарифа Камала.

22 декабря в Доме татарской книги состоялось собрание членов жюри и экспертов, были рассмотрены представленные на конкурс работы.

В течение января в интернет-платформах Дома татарской книги проходила «Школа наставников» – открытые уроки, мастер-классы по прозе и переводу. При планировании литературной премии имени Шарифа Камала мы поставили перед собой еще одну немаловажную задачу – не только принять, оценить и отобрать достойных кандидатов, определить лауреатов, но и довести произведения молодых талантливых авторов до своих читателей, создать творческий имидж каждого отдельного автора и презентовать его широкой общественности. Именно поэтому мы создали «портфолио автора» и обратились к формату буктрейлера: сделали ряд видеороликов по произведениям каждого автора, с привлечением молодых, актеров Казанского Татарского государственного театра юного зрителя Булата Гатауллина, Алсу Файзуллиной, Рамиля Вафина и Алсу Шакировой. Буктрейлеры же будут готовиться по произведениям финалистов и победителей.

По итогам конкурса, вручение премии победителям состоится 26 го января в 13:00 в Музее истории татарской литературы с мемориальной квартирой Шарифа Камала (Дом татарской книги) по адресу: Островского 15.

Цикл мероприятий, посвященных Премии Шарифа Камала продолжится в течение января и февраля, завершится в день его рождения – 27 февраля. Среди мероприятий, посвященных классику татарской литературы – круглый стол, посвященный проблеме изучения наследия классика татарской литературы в современную цифровую эпоху, встречи с родными, читки с молодыми прозаиками и переводчиками, мастер-классы, вебинары.