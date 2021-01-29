Состоялась деловая встреча председателя Нацсовета с Главой Троицкого городского округа

В заключительный день рабочего визита в Челябинскую область заместитель Премьер-министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар В.Г.Шайхразиев прибыл в г. Троицк. Здесь состоялась деловая встреча Вице-премьера РТ с Главой Троицкого городского округа А.Г.Виноградовым.

Делегацию Татарстана сопровождали председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Колесникова, Постоянный представитель Республики Татарстан в Свердловской области Х.М. Гильфанов. На деловой встрече присутствовал и министр культуры Челябинской области А.В. Бетехтин.

Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества. В частности, речь шла о культурно-просветительской деятельности между Конгрессом татар и Администрацией города Троицка. Так, председатель исполкома Конгресса татар Челябинской области Л.Р. Колесникова поделилась планами по проведению научно-практической конференции, приуроченной к 120-летию легенды советской разведки И.А.Ахмерова.

На вторую половину дня запланировано посещение культурно-исторических объектов города, среди которых особняк одного из самых заметных представителей династии предпринимателей и общественных деятелей, живших в Троицке в XIX – начале ХХ века, М.А.Яушева.

Илюзя Абульханова