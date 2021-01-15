tatruen
Главная / Новости / Состоялась встреча Постпреда РТ Х.М.Гильфанова с председателем Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесниковой.
Состоялась встреча Постпреда РТ Х.М.Гильфанова с председателем Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесниковой.

Состоялась встреча Постпреда РТ Х.М.Гильфанова с председателем Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесниковой.

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 15.01.2021 0 7

14 января в Постоянном представительстве Республики Татарстан в Свердловской области состоялась встреча Постпреда РТ Х.М.Гильфанова с депутатом Законодательного Собрания Челябинской области, с председателем Конгресса татар Челябинской области Л.Р.Колесниковой. На встрече так же приняли участие заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина, заместитель председателя КТЧО Равиль Хуснутдинов и член исполкома КТЧО Альфия Хунафина.

Во время встречи разговор шел о национально-культурной жизни татар Челябинской области. Были подведены итоги 2020 года, намечены планы на 2021 год. Участники встречи подробно обсудили предстоящие мероприятия ближайших месяцев, договорились о совместной работе по взаимодействию с муниципальными и государственными органами власти.

tatur.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.