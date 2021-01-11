Состоялась встреча представителей Автономии татар Москвы, Международной Ассоциации Исламского Бизнеса и Фабрики Предпринимательства

10 января в Казани состоялась деловая встреча представителей Автономии татар Москвы, Международной Ассоциации Исламского Бизнеса и Фабрики Предпринимательства.

Делегацию Автономии возглавил ее Председатель Фарит Фарисов. Также на встрече присутствовали члены Совета — Эдуард Юсупзянов, Ленар Рахманов и активисты: Вячеслав Пимурзин, Альфис Садыков и Рамиль Мифтахов. Специальным гостем стала победительница онлайн-викторины анимационного проекта «Учим татарский с Ак Буре», в торжественной обстановке получившая призы.

В ходе встречи были затронуты вопросы Всероссийской переписи населения, которая пройдет в апреле 2021 года. Особое внимание уделили инструментам по сохранению и развитию татарского языка.

Фарит Фарисович рассказал о запуске проекте «Учим татарский с Ак Буре», презентация которого состоялась 25 декабря 2020 года в Татарском культурном центре Москвы, и отметил: «Сегодня проект представляет из себя анимационный сериал, который объединил передовые и традиционные методики обучения, а также современные мультипликационные и компьютерные технологии». С 8 января мультфильмы доступны онлайн на сайте Автономии татар Москвы www.avtonomiya.tatar.

В результате встречи были достигнуты договоренности о сотрудничестве и определены совместные планы на 2021 год: сформулированы векторы развития и создания совместных проектов в области сохранения и популяризации татарского языка, а также участия в Всероссийской переписи населения. Ключевой задачей наступившего года определена разработка информационных ресурсов, способных обеспечить максимальный охват аудитории.