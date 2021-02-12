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Состоялась выставка Заслуженного деятеля Республики Казахстан, Лауреата Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая Камиля Муллашева

Состоялась выставка Заслуженного деятеля Республики Казахстан, Лауреата Государственной премии РТ им. Габдуллы Тукая Камиля Муллашева

в Новости, Слайдер, Культура, Соотечественники, 12.02.2021 0

Вчера в Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы состоялась презентация каталога и торжественное открытие персональной выставки известного живописца, Заслуженного деятеля Республики Казахстан, Народного художника и Лауреата Государственной премии Республики Татарстан им. Габдуллы Тукая Камиля Муллашева.

Выставку открыл директор Библиотеки Темирболат Бакытжан. Поздравить художника пришли Вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан Нуркиса Дауешов, Главы и представители дипломатических ведомств России, Нидерландов, Австрии, Белоруссии, Бельгии, Германии, Индии, Кувейта, Кыргызстана, Северной Македонии, Чехии и Японии, именитые художники и руководители галерей, музеев и культурных центров, искусствоведы и деятели искусств. От имени Республики Татарстан поздравительный адрес художнику вручил Полномочный представитель Денис Валеев.

Выставка Камиля Валиахмедовича открывает работу нового научно-экспозиционного партнерского проекта «Культурный код Независимости». Здесь было представлено около 30 работ художника, созданных в период с 1974 по 2017 годы. Полотна художника позволяют увидеть всю многогранность его дарования и оказаться в «художественном мире Камиля Муллашева».

Выставка продлится до 27 февраля 2021 года.

kz.tatarstan.ru

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