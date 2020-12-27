В Астраханском государственном объединенном историко-архитектурном музее-заповеднике состоялось открытие выставки «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника. Это часть большого выставочного проекта, посвященного 100-летию образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики и стартовавшего 28 января 2020 года в Екатеринбурге.

Событие состоялось благодаря тесному взаимодействию Министерств культуры Российской Федерации, Республики Татарстан и Астраханской области, Союза музеев России, Национального Совета Всемирного конгресса татар, Союза художников России.

В связи с эпидемиологической ситуацией, открытие прошло в камерной обстановке с участием небольшого количества гостей. Собравшихся поприветствовали советник губернатора Астраханской области Евгения Муринец, председатель астраханского общества татарской национальной культуры «Дуслык» Анвер Алмаев, директор Астраханского государственного музея-заповедника Алексей Булычев. Елабугу на открытии представляли заместитель генерального директора ЕГМЗ Марина Жарковская и специалист экспозиционно-выставочного отдела Рамзия Идаева. По давно сложившейся традиции, М. Жарковская вручила почетным гостям фирменные елабужские сувениры, издания музея-заповедника и татарские тюбетейки.

На выставке представлено более 300 экспонатов. Это татарские костюмы, предметы быта, элементы одежды, орудия труда, посуда, мебель, ювелирные украшения – накосники, воротниковые подвески, перевязь, серьги и браслеты. Посетители познакомятся с традиционным татарским искусством кожаной узорной мозаики, представленным знаменитыми ичигами (сапожками из цветной кожи), тапочками с мягкой и жесткой подошвой, подушками и панно с растительным орнаментом. Предметно-этнографический ряд дополняют работы именитых художников-татар из России и других стран, появившиеся в результате 15 международных симпозиумов по современному искусству. На картинах во всем многоцветии изображены обряды и обычаи татар, сюжеты из народного эпоса, достопримечательности Татарстана.

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