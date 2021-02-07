Состоялось совещание по вопросам проведения мероприятий в честь 1100-летия принятия Ислама

В 22-ой день месяца джумада аль-ахир (4 февраля), муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин посетил выставочный центр «Казанская ярмарка» и исторический парк «Россия – моя история. Республика Татарстан». Здесь он ознакомился с экспозициями, посвященными развитию Ислама в России со времен Волжской Булгарии и до наших дней. Он высоко оценил мультимедийный парк, построенный с использованием современных технологий. Муфтия сопровождал генеральный директор ОАО «Казанская ярмарка» Лев Семенов. В экскурсии также принял участие советник муфтия Татарстана по информационной политике, директор ИД «Хузур» Ришат Хамидуллин. После посещения музея руководители осмотрели конференц-залы выставочного центра, различные площадки для проведения мероприятий, ознакомились с их техническими возможностями.

Далее под председательством Льва Леонидовича состоялось совещание по вопросам проведения в выставочных залах Казанской ярмарки различных мероприятий в честь 1100-летия принятия Ислама. В связи с подготовкой к этой знаменательной для мусульман России дате, руководители обменялись мнениями и предложениями по вопросу организации в большом формате выставок, фестивалей, конкурсов и пр., договорились о создании рабочей группы, утверждении плана мероприятий. Было подчеркнуто, что в связи с подготовкой к 1100-летию принятия Ислама необходимо широко развернуть просветительскую работу с мусульманской молодежью, студентами, волонтерами.

Основные мероприятия, приуроченные к 1100-летию принятия Ислама в центре «Казанская ярмарка» запланированы на лето 2021 года.

dumrt.ru