28 января состоялось выездная встреча лидеров в районах областной женской организации «Ак калфак» при РНКАТНО. Самые активные, самые небезразличные женщины из районов компактного проживания татар собрались в Сергаче, чтоб подвести итоги и обсудить планы на первое полугодие. Главный критерий участия каждой женщины на данном мероприятии – не только деятельность по женской линии, но и активное участие во всех мероприятиях, организуемых автономией нижегородских татар. Таких очень много, хотелось бы пригласить всех как раньше, и поблагодарить каждую из них. Но, учитывая обстоятельства, пришлось ограничить количество и соблюдать все меры предосторожности. Также в заседании принимали участие и руководители «Конгресса татар Нижегородской области» и ОО «Нур» Гульнара Абдуллина и Надиря Абдулганиева.

В повестку дня были вынесены три вопроса:

1. Награждение за участие в конкурсах РНКАТНО

2. Подведение итогов и обсуждение планов

3. Предстоящая перепись населения

Встреча началась с самого приятного – награждением активисток и вручением призов и сувениров за участие в проектах РНКАТНО «Возвращение к истокам» и Сабантуй мизгелләре». Зиля ханум, руководитель областной организации «Ак калфак», начала награждение с самых-самых – межрайонного куратора Наили Жиганшиной и руководителя молодежного крыла Румии Хамзиной, которые являются сотрудниками областной газеты «Туган як». Отметив их неоценимый вклад в работу с женщинами, в целом по сохранению культуры и языка нижегородских татар, она вручила им жилеты с национальным орнаментом. Наиля ханум и Румия самые верные и надежные помощники Зили ханум в любом деле, не только в женской организации. Они и по своей профессиональной деятельности, и по общественной линии всегда на связи с женщинами в районах. И именно благодаря им ведется очень плотная работа с местными активистками.

Дальше уже были вручены памятные подарки тем, кто активно участвовал в конкурсах РНКАТНО и сам, и вовлек в это большое количество детей. Были переданы через них участникам разных конкурсов сувениры, тюбетейки мальчикам и фартуки девочкам. Кому-то достались настенные календари, специально выпущенные для раздачи участникам, также бокалы с логотипом РНКАТНО. Никто не остался без внимания и подарка. Самым-самым были вручены также и белые калфаки – национальные головные женские уборы, специально заказанные в Казани. Как обещала Зиля ханум, каждая активистка «Ак калфак» в

дальнейшем будет иметь именно белый калфак. Она про каждую из женщин сказала теплые слова, отмечала их конкретные заслуги в деле сохранения культуры и профессиональные достижения. А подарки вручали Рамиль Ахметович Салихжанов, председатель Совета РНКАТНО и Наиля ханум.

Награждение закончилось словами благодарности всем и призывом и в дальнейшем также активно участвовать во всех мероприятиях.

Наиля ханум, межрайонный куратор, рассказала о будущих мероприятиях. Ежегодные Сход женщин и конкурс «Нижгарбикә» среди сельских женщин традиционно планируется провести в с. Кочко-Пожарки Сергачского района в марте. Также решено в апреле провести конкурсы среди дошкольников «Татар кызы» и «Татар малае» среди дошкольников. Ну и уже объявлены конкурсы по трем номинациям: «Мой родной край», «800-летие Нижнего Новгорода», «Татарские народные сказки» среди населения.

Дальше слово взял Р.А. Салихжанов, он также поблагодарил всех женщин, отметил что без них общественная жизнь невозможна. И рассказал о важности предстоящей переписи, о роли каждого в этом важном событии, о тонкостях и нюансах, возможных подвохах. «У людей возникает очень много вопросов о том, для чего нужна перепись и почему необходимо в ней участвовать. Пугают такие вопросы, как источники средств существования, выяснение жилищных условий, образования и прочие вопросы. Здесь необходимо проводить большую разъяснительную работу и объяснять, что перепись не выясняет персональные данные людей, где именно человек работает, выясняется только географическое положение того, где человек работает, и источники существования, например, пенсия это или заработная плата. Самое главное — при статистике будет учитываться тот язык, который стоит на первом месте. Поэтому если человек пишет «русский, татарский», то учитываться будет только русский язык. Если в начале будет «татарский язык», то учитываться будет татарский», — объяснил он присутствующим.

Рамиль Ахметович призвал активисток довести до своих коллег, воспитанников и близких о том, что было сказано им. И подчеркнул, что от каждого из нас зависит, останется ли татарская нация вторым по численности народом страны.

Встреча получилась очень домашней, теплой и уютной. Все были очень довольны, что наконец-то получилось встретиться, пообщаться и выговориться. Никто не хотел расходиться, все делились накопившимися новостями и достижениями, общими проблемами. Просили почаще встречаться, приглашать по возможности на такие почти неформальные заседания.

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