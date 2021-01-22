Сегодня, 22 января, состоялось заседание «Альянса татар Европы» на платформе ZOOM. Заседание провел руководитель «Альянса татар Европы» Шарипов Флюр Нуриахметович.

От имени Всемирного конгресса татар в заседании приняла участие Начальник отдела по работе с общественными организациями татар стран ближнего и дальнего зарубежья Исполкома Всемирного конгресса татар Кутеева Ленара Раифовна.

Она рассказала об одном из главных событий 2020 года — о принятии документа «Татары: стратегия действия» на заседании «Национального собрания», которое состоялось в августе, и подчеркнула, что работа над реализацией этого документа — долг каждого татарина. Также Ленара Кутеева рассказала о предстоящей переписи населения 2021 года и призвала татар, проживающих в Европе, поддержать своих соотечественников.

Кроме того, руководитель комитета по работе с татарскими общественными объединениями за рубежом рассказала об открытии в Казани «Музея татарских эмигрантов» и попросила наших соотечественников, проживающих в Европе, оказать содействие в этом деле. В частности, татары, проживающие за рубежом, могут передать в музей сохранившиеся рукописи, личные записи, предметы быта и т.п.

Одним из основных вопросов стало проведение в 2021 году расширенного заседания «Альянса татар Европы». Было решено, что заседание пройдет в сентябре-ноябре 2021 года в городе Рига. Планируется, что в 2022 году расширенное заседание «Альянса татар Европы» пройдет в Германии.

Еще одно мероприятие, которое пройдет в 2021 году — Европейский Сабантуй. На заседании было решено, что Сабантуй пройдет в литовском городе Клайпеда 14 августа. Для проведения этого мероприятия в городе создан оргкомитет, руководителем которого является вице-мэр города.

Также в ходе беседы обсуждались вопросы проведения онлайн-мероприятий, посвященных 115-летию со дня рождения Мусы Джалиля и 135-летию со дня рождения Габдуллы Тукая. Было предложено провести мероприятие в онлайн формате, читая стихи поэтов, переведенные на разные языки.