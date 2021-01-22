21 января в помещении библиотеки Татарского культурного центра состоялось заседание Президиума Совета Автономии татар Москвы.

Участники заседания обсудили план мероприятий на ближайшие месяцы и подготовку к предстоящей переписи населения России, которая должна пройти в апреле этого года. В рамках этой подготовки было предложено создать соответствующий координирующий орган.

Кроме этого обсуждались вопросы подготовки к ежегодному традиционному празднику Сабантуй, проведение которого намечено на 3 июля этого года и кандидатура председателя его Оргкомитета.

Им единогласно был избран глава Автономии татар Москвы Фарит Фарисов.

Собравшиеся также был проинформированы о процессе создания электронной газеты «АТОМ».

После этого была представлена информация о финансовой отчётности организации за 2020 год и освещены различные вопросы текущей деятельности Автономии и ее взаимодействия с другими общественными организациями.

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