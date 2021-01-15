Совет аксакалов ДУМ РТ определил свои задачи на Год родных языков и народного единства

В 1-й день месяца джумада аль-ахир (14 января), в Галеевской мечети Казани состоялось заседание Совета аксакалов ДУМ РТ. Мероприятие традиционно начали с чтения Куръана. Благородные аяты исполнил имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдульхамит хазрат Зиннатуллин, а заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиулин совершил ду’а. Заседание провел председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов.

В рамках совещания главным на повестке дня стоял вопрос о реализации целей и задач Совета аксакалов в 2021 году, который объявлен в Татарстане Годом родных языков и народного единства. На заседании делегаты подняли вопросы востребованности в Казани татаро-мусульманской школы, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, воспитания любви к изучению родного языка, воспитания трудолюбивой и ответственной татарской молодёжи. Кроме того, члены Совета аксакалов ДУМ РТ в положительном ключе отметили, что муфтият имеет опыт создания школ с татарским языком воспитания в Альметьевском, Елабужском, Балтасинском и других мухтасибатах.

Известный татарский ученый и историк Индус Тагиров поддержал инициативу муфтията совместить обучение основам ислама на примечетских курсах с уроками татарского языка. «Если до революции татары и были одним из самых грамотных народов в России, то причиной тому был ислам, медресе и муллы. Потому что обучение (в медресе) было серьезным, в каждом селе оно было раздельным для девочек и мальчиков, работали мечети», — сказал он и призвал продолжать опыт организации курсов татарского языка, чтения вагазов на татарском языке, изучать и сохранять старинные татарские книги.

Далее члены Совета аксакалов поделились своими предложениями по повышению эффективности деятельности ДУМ РТ и мечетей в деле сохранения татарско-мусульманских традиций и родного языка. Так, имам-мухтасиб Зеленодольского района Габдулхамит хазрат Зиннатуллин напомнил, что в 90-е годы прошлого века в татарских школах преподавались уроки по старотатарскому языку (иске имля). Представитель Совета аксакалов Муслюмовского района Расих хазрат Каюмов призвал усилить работу в преддверии кампании по всероссийской переписи населения. Заместитель председателя Совета аксакалов Мансур хазрат Джалялетдинов выступил с предложением создавать как можно больше татароязычного контента для детей, который сможет сформировать у них интерес к изучению родного языка, а также привлекать их к чтению книг.

В завершение заседания члены Совета аксакалов высоко оценили деятельность муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина по сохранению татарско-мусульманских традиций и развитию татарского языка и от имени Совета предложили выдвинуть его кандидатуру на пост муфтия на следующий срок.

dumrt.ru