Совет руководителей общественных объединений обсудил планы на 2021 год

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ прошла встреча Совета руководителей общественных объединений.

Он был создан при Полпредстве Татарстана в сентябре текущего года с целью решения совместных задач, проведения мероприятий и повышения их качества, реализации стратегии развития татарского народа и других вопросов. Возглавил его экс-полпред Татарстана в РФ, доктор политических наук, кандидат экономических наук Назиф Мириханов.

Встречу открыл заместитель Премьер-министра Республики Татарстан — Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Равиль Калимуллович подвел итоги года, поблагодарил общественные объединения за совместную работу, а также напомнил о наиболее крупных мероприятиях Полпредства, проведенных в Москве в уходящем году – в год 75-летия Великой Победы и 100-летия образования Татарской АССР. Несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения, онлайн и офлайн был реализован ряд социально значимых проектов по работе с ветеранами и молодежью, сохранению памяти выдающихся соотечественников.

Он подчеркнул, что 2021 год в Республике Татарстан объявлен Годом родных языков и народного единства, в связи с этим много мероприятий в Москве Полпредство и общественные объединения посвятят именно языковому вопросу.

Участники обсудили совместный план работы, проекты наступающего года. Часть из них будет посвящена памятным и юбилейным датам, в том числе 135-летию Габдуллы Тукая. Традиционно в Москве пройдут Дни культуры Татарстана, мероприятия для молодежи. Также на встрече коснулись вопроса подготовки к переписи населения, которая состоится в наступающем году.

Много положительных отзывов получил круглый стол «Сохранение родного языка в мегаполисе в условиях глобализации», проведенный 11 декабря Полпредством Татарстана. На встрече приняли решение продолжить работу в данном направлении, в начале года пройдет круглый стол на эту тему в расширенном формате.

В президиум Совета вошли 11 активных общественных деятелей московского региона. Это первый заместитель Председателя Совета муфтиев России Рушан хазрат Аббясов, председатель общественной организации «Фонд развития мусульманских народов» Гаяр Искандяров, заслуженная артистка России Наиля Фатехова, председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области Фарит Мухтасаров, председатель Совета молодежи при Полпредстве Татарстана Артур Рахматуллин, создатель и руководитель языковой школы «Умарта» Лилиана Сафина, исполняющий директор Землячества Татарстана в Москве и Председатель РОО «Татарский национальный центр Московской области» Фуат Султанов, председатель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, директор школы №1186 имени М.Джалиля Роза Шакирова. От Полпредства Татарстана в составе совета — заместитель Полпреда Эмиль Файзуллин.

В завершении встречи от Полпредства Татарстана членам совета вручили в подарок книгу «Татарский мир» и памятные медали к 100-летию образования ТАССР.

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