Стартовал прием заявок на XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз»

С 7 по 13 июня 2021 года в Казани пройдет XV Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз». В этом году фестиваль пройдет под эгидой театрального искусства Северных тюрков — Республике Алтай, Республике Тыва и Республике Хакасия.

Для участия в основной программе Фестиваля необходимо до 1 февраля 2021 года заполнить заявку на официальном сайте ТГАТ им.Г.Камала: https://b2b.kamalteatr.ru/ru/site/section?id=90

Для участия в Фестивале рассматриваются спектакли, премьеры которых состоялись в течение последних двух театральных сезонов. Все заявленные на участие в Фестивале спектакли должны идти на языках тюркской языковой группы.

Участниками Фестиваля могут быть профессиональные государственные и независимые драматические театры, и театры кукол тюркоязычных республик и стран, а также коллективы, исполняющие спектакли традиционных и площадных театральных форм тюркских народов (спектакли на открытом воздухе, включая жанры сайт-специфик, променад).

Спектакли XV «Науруза» будут представлены на 7 театральных площадках Казани: Большая и Малая сцена ТГАТ им.Г.Камала, Большая и Малая сцена театра кукол «Экият», Татарский государственный драматический театр драмы и комедии им. К.Тинчурина, театр юного зрителя им. Г.Кариева, набережная озера Кабан.

Учредителями Фестиваля являются Министерство культуры РТ, Союз театральных деятелей РФ, Союз театральных деятелей РТ. Организатором фестиваля выступает Татарский государственный Академический театр им.Г.Камала.

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