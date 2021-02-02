Стартует прием заявок на конкурс детской песни «Балачак җыры»(«Песня детства»)!

Телеканал «ШАЯН ТВ» снова в поиске оригинальных текстов, новых ритмов и необычных звучаний детской национальной песни. При поддержке Комиссии при Президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка запускаем второй сезон конкурса детской песни «Балачак җыры»!

Цель конкурса — выявление и поддержка одаренных композиторов и поэтов детской песни, популяризация детских песен на татарском языке, обогащение детского песенного репертуара.

Конкурс будет проходить в три тура, с 1 февраля по 25 мая 2021 года. Победителей ждут денежные призы. Также по итогам конкурса для каждого победителя будет осуществлена профессиональная запись исполнения произведения, аранжировка, съемка клипа на песню

К участию допускаются лица старше 18 лет. Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 30 апреля.

tatar-inform.ru