Стартует Всероссийский конкурс на лучший краеведческий музей

25 января 2021 года стартует Первый Всероссийский конкурс на «Лучший (негосударственный) сельский краеведческий музей» для татарских краеведов и краеведческих структур регионов Российской Федерации.

Учредителями конкурса стали Всемирный конгресс татар, Всероссийская общественная организация «Татарские села России», Региональная общественная организация «Общество татарских краеведов» РТ и Комитет по работе с краеведами Исполкома Всемирного конгресса татар.

Всероссийский конкурс на «Лучший (негосударственный) сельский краеведческий музей» призван стимулировать и активизировать деятельность региональных краеведов, ученых, специалистов, представителей туристических структур и любителей истории родного края по изучению, сохранению, благоустройству, музеефикации и практическому использованию в туристических и воспитательных целях уникальные объекты природы и памятники историко-культурного наследия, написанию истории регионов и населенных пунктов (в том числе исчезнувших), исследования и распространения опыта современного состояния и определения стратегии дальнейшего развития татарских сел и деревень, изучения архивных и музейных материалов, реставрации и созданию музеев, мемориалов и краеведческих уголков и проведению массовых мероприятий (конференций, круглых столов, фестивалей, конкурсов) краеведческого характера.

В Положении о конкурсе указаны цель и задачи, руководство конкурсом, предмет и направления работы, порядок проведения и условия участия (см.: Положение конкурса, 7 стр.). Также в документе даны форма заявки на конкурс, требования к тезисам и содержанию представленного проекта конкурсной работы.

Основными номинациями конкурса являются:

Музей природы региона; Музей истории села; Тематический музей (археологический, этнографический, военно-исторический и др.); Музей-мемориал (посвященный жизни и деятельности выдающихся земляков).

Проекты участников принимаются с 25 января по 25 июня 2021 г.

Подведение итогов конкурса и вручение наград победителям состоятся во Всероссийском Форуме татарских краеведов или в ходе проведения Всероссийской историко-краеведческой конференции (будет сообщено дополнительно).

Положение Конкурса Лучший музей