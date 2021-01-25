Итоги Свердловской областной олимпиады школьников по татарскому языку и литературе

В соответствии с Планом областных мероприятий Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области 22 января 2021 года прошла Свердловская областная олимпиада школьников по татарскому языку и литературе.

В этом году из-за сложившихся обстоятельство по стране олимпиада проводился очно с использованием информационно-коммуникационных технологий, участники выполнили олимпиадные задания в образовательных организациях муниципальных образований: Артинский городской округ, Ачитский городской округ, Нижнесергинский муниципальный район, Муниципальное образование Красноуфимский округ. Для проведения олимпиады было определено одно образовательное учреждение в каждом муниципальном образовании, где обеспечивалась видеофиксация выполнения олимпиадных заданий и назначены общественные наблюдатели.

В олимпиаде принимали участие 46 учащихся 7-10 классов общеобразовательных школ с этнокультурным (татарским) компонентом образования.

Итоги олимпиады :

1 место (7 класс) – Шайхатдинов Эльмир, филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» -«Артя-Шигиринская ООШ», Артиский ГО (педагог Бархаева Резеда Рамазановна).

Призеры:

1. Хасанова Камилла, филиал МКОУ АГО «Поташкинская СОШ» -« Артя-Шигиринская ООШ», Артиский ГО (педагог Бархаева Резеда Рамазановна);

2.Аширова Хадиджа, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажская ООШ», Артинский ГО (педагог Каюмов Дамир Гаптулянович);

3.Бикбаева Азалия, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский ГО (педагог Ахунова Светлана Марсовна);

4.Абдрафиков Альмир, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский ГО (педагог Ахунова Светлана Марсовна).

1 место (8 класс) – Нигаматова Элина, МКОУ «Рахмангуловская СОШ» МО Красноуфимский округ (педагог Салаватова Миляуша Вакильевна);

Призеры:

1. Гайнанова Инесса, МКОУ «Рахмангуловская СОШ» МО Красноуфимский округ (педагог Салаватова Миляуша Вакильевна);

2. Самсеева Алсу, МБОУ ЦО «Наследие» д. Урмикеево, Нижнесергинский МР (педагог Исмагилова Фарида Муллаевна);

1 место (9 класс) – Коротких Дарья, филиал МАОУ «Азигуловская СОШ»-«Усть-Манчажская ООШ», Артинский ГО (педагог Каюмов Дамир Гаптулянович).

Призеры:

1. Гараева Лайсан,МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, Нижнесергинский МР (педагог Вахитова Гульнара Гизатовна);

2.Фатыхова Юлиана, МБОУ ЦО «Наследие» с. Шокурово, Нижнесергинский МР (педагог Вахитова Гульнара Гизатовна);

3. Валиев Румир, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский ГО (педагог Ахунова Светлана Марсовна).

1 место (10 класс) – Хусаинова Эльнара, МАОУ «Азигуловская СОШ» , Артинский ГО (педагог Ахунова Светлана Марсовна);

Призер:

1.Аширова Айша, МАОУ «Азигуловская СОШ», Артинский ГО (педагог Ахунова Светлана Марсовна).

Педагоги, подготовившие победителей и призёров награждены Благодарственными письмами Постоянного представительства РТ в Свердловской области.