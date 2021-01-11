Танцевальный коллектив «Импульс» победил  в онлайн конкурсе «Дед мороз рулит»

Танцевальный коллектив «Импульс» одержал победу в онлайн конкурсе I Международного многожанрового фестиваль-конкурса творчества «Дед мороз рулит».
Хореографом поставки является Нигина Низамиева.
Это вторая по счету победа коллектива за последние 2 месяца. Предыдущая победа была одержана в Таллинне на конкурсе «Макс мода».
Проект «Татарские танцы» существует 6-ой год под инициативой Ида-Вирумааского татарского культурного общества при поддержке местных самоуправлений г. Кохтла-Ярве и г. Йыхви. (Эстония).