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Танцевальный коллектив «Импульс» победил  в онлайн конкурсе «Дед мороз рулит»

Танцевальный коллектив «Импульс» победил  в онлайн конкурсе «Дед мороз рулит»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 11.01.2021 0 8

Танцевальный коллектив «Импульс»  одержал победу  в онлайн конкурсе I Международного многожанрового фестиваль-конкурса творчества «Дед мороз рулит».

Хореографом поставки является Нигина Низамиева.
Это вторая по счету победа коллектива за последние 2 месяца. Предыдущая победа была одержана в Таллинне на конкурсе «Макс мода». 
Проект «Татарские танцы» существует 6-ой год под инициативой Ида-Вирумааского татарского культурного общества при поддержке местных самоуправлений г. Кохтла-Ярве и г. Йыхви. (Эстония).

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