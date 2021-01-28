Татарская общественность возложила венок и цветы на Пискаревском мемориальном кладбище

На территории Пискаревского мемориального кладбища состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина», посвященная 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

В церемонии возложения венков и цветов к могилам павших воинов Ленинградского фронта и жертв Великой Отечественной войны приняло участие Постоянное представительство Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области, во главе с Постоянным представителем Ренатом Валиуллиным, блокадники и татарская общественность региона.

После возложения венка от Республики Татарстан к монументу Матери-Родины делегация Постоянного представительства республики возложила цветы к мемориальной плите, установленной Республикой Татарстан на Пискаревском кладбище, в память об уроженцах Татарстана, погибших в боях за Ленинград в годы Великой Отечественной войны. Память ветеранов и блокадников Ленинграда они почтили минутой молчания. В 2001 году в комплексе была создана Аллея Памяти, где установлена и открыта мемориальная доска «Республика Татарстан. Вечная память землякам — защитникам блокадного Ленинграда» в память о более 18 тысячах татар и татарстанцев, отдавших свои жизни при защите города на Неве.

Красные гвоздики к монументу возложили ветераны Великой Отечественной войны и жители блокадного Ленинграда. Почтить память погибших в годы войны пришли и тысячи петербуржцев, соблюдая мери эпидемической безопасности.

Жители и защитники города на Неве не позволили себя сломить, выдержали все испытания, ещё раз подтвердив, что, величие духа, мужество и самоотверженность сильнее пуль и снарядов. В итоге всегда торжествует не сила, а правда и справедливость.

Для жителей северной столицы, в том числе, татарской общественности города, стало уже традицией, ежегодно, в январе месяце отмечать день частичного (18 января 1943 года) и полного (27 января 1944 года) прорыва блокады Ленинграда. Вместе с нами 77-годовщину победного завершения битвы за Ленинград отмечают 69 тысяч человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда. Сегодня проживают в Петербурге 80 блокадников-татар, которые помнят все ужасы войны, голод, холод и бомбежки и, что они испытали в блокаду и, как выжили.

Низкий поклон ветеран, за их великий подвиг! Огромные слова благодарности жителям блокадного города за сохранение исторической правды о тех трагических событиях, которые пережил Ленинград, за память о беспримерном массовом героизме и подвиге советских людей в годы Великой Отечественной войны, которую вы передаете современникам.

27 января 1944 года в избавленном от блокады Ленинграде впервые был дан артиллерийский салют: 324 орудия сделали 24 залпа. Салют городу-герою! Тысячи ленинградцев наблюдали за ним на улицах победившего города, обнимали и поздравляли друг друга. Это был единственный за годы войны салют, проведенный не в Москве.