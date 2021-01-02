КРОО «Татарская община » Булгар-К» провела первый семинар «Роль матери в семье» с целью реализации программы по формированию условий для духовно-нравственного развития граждан «Семь «Я» — моя семья!»⠀

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Духовно-нравственные ценности являются общими для всего человечества, программа направлена на сохранение самобытности, национальной культуры, укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, престижа и роли семьи в обществе, в основу программы положены ключевые национальные ценности Российского общества. Программа предусматривает приобщение к культурным ценностям не только своей этнической принадлежности, но и общечеловеческим ценностям.⠀

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Данная программа направлена на решение задач по сохранению единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа России, как фактора национальной безопасности и территориальной целостности России, создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения, обеспечение доступности к культурным ценностям⠀

Основные цели Программы — Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан, повышение престижа семьи, создание необходимых условий для реализации семьей ее функций (репродуктивной, воспитательной, жизнеохранительной, экономической, социокультурной), развеять стереотипы по отношению к представителям других национальностей, развитие творческих способностей, раскрытие творческой индивидуальности и развитие социальной активности молодого поколения.⠀

Татарская Община «Булгар-К»