Татарский «Джеймс Бонд»: советский партизан из Башкирии стал личным врагом фюрера

Темниковские корни служилых татар

Даян родился 20 января 1921 года в татарской деревеньке Старые Балыклы Белебеевского уезда Уфимской губернии. Отец Фатхелбаян — крестьянин с крепкой купеческой жилкой, по происхождению татарин с мишарскими корнями из-под Темникова. В момент рождения сына ему шел 38-й год. Особого образования не имел. Галляметдин – отец Фатхелбаяна, дед Даяна, отвел было сына в Бакалинскую церковно-приходскую школу, чтобы лучше знал русскую грамоту. Но старожилы Балыклов уже начали судачить, мол, Галляметдин учит сына на попа. Это стало последней каплей и Фатхелбаяна, проучившегося от силы полтора года, родители забрали из учебного заведения. Правда и полтора года дали свои плоды. Этого хватило, чтобы он хорошо изъяснялся по-русски, читал письма сыновей и односельчан с фронта в Первую мировую.

Родословная Даяна Мурзина со стороны отца выглядит так:

Ибатулла (1787 года рождения) – пришел в Старые Балыклы из Темниковского уезда Тамбовской губернии

Бикмурза (1818) – от него фамилия Мурзины

Галляметдин (1850) — торговец кониной

Фатхелбаян (1883) и его дети: Нурлыгаян, Сажида, Галяутдин — Галлямовы, Даян и Рамазан – Мурзины.

Жена Фатхелбаяна — Фатыма также имеет темниковские корни – она представитель Еникеевых. Род Еникеевых – крупнейший дворянский татарский род. По данным 1678 года к татарской аристократии в Темниковских землях относилось 57 человек из мурз и князей Еникеевых, Акчуриных — 50, Девлеткильдеевых — 32, Кудашевых — 31, Тенишевых – 19… В те годы князь Еникей как раз и владел Темниковcким белеком.

И со стороны матери, и со стороны отца Даян Мурзин – потомок служилых татар. Видимо, кровь также имела влияние на его удивительную боевитость. Мурзины, хотя никогда не подчеркивали своего происхождения, всегда пользовались большим уважением во всей округе.

Как за «Черным генералом» охотился Отто Скорцени

Школу Даян окончил с отличием. И сам также захотел стать учителем, направив стопы в Кушнаренковское педагогическое училище. Окончив его, стал учителем в родной деревне, поднялся до директора Тактагуловской неполной средней школы.

В последствии, в 1941 году, Мурзин окончил Рижское военное училище. А уже в следующем году стал агентом разведки. Его внедрили в Туркестанский легион, состоявший из сдавшихся фашистам солдат-мусульман. Порядка 700 человек его стараниями ушли от службы фашистам и влились в ряды партизанских отрядов. Затем Москва перекинула агента на Донбасс. Оттуда в Молдавию, где Мурзин организовал партизанский отряд.

В 1944 году он учится в Специальной разведшколе украинских партизан и в тот же год, вместе с чехословацкой группой разведчиков, оказывается в Словакии для партизанской войны с немецким фашизмом. 23-летний майор так поставил военную работу, что одно упоминание, как его называли фашисты за бороду (которой он прикрывал свою молодость) «Черного генерала», наводило на них ужас. За годы войны на чешских землях, отряды Мурзина уничтожили более 60 эшелонов с войсками и техникой, несколько десятков самолетов, четыре тысячи фашистов. Взорвали 86 важных мостов. Захватили в плен более 200 фашистов и двух генералов: танковых войск Мюллера и Власова.

Это стало поводом призыва Гитлера к поимке Даяна Мурзина. Руководил операцией знаменитый «спецназовец» Отто Скорцени, но навыки и знания не помогли фашисту. Бравый отчет Гитлеру о смерти «Грузина» оказался неправдой.

Хотя Даян знал татарский, русский, немецкий, чешский языки, своей многонациональной «армией» (в которой были даже два американских летчика) он командовал на немецком языке – так оказалось удобнее.

Из разведчиков в юристы

Между тем Фатхелбаян и Фатыма отправили на войну, кроме Даяна, троих его братьев и зятя. Родители получили похоронки на Галяутдина и Имамутдина. А на Нурлыгаяна и Даяна – известия о пропаже без вести. Судьба Нурлыгаяна сложилась непросто. Он попал в плен, оказался в лагере, вызволили американцы. А затем, как водилось в те жестокие времена, солдат попал уже в советские — колымские лагеря. Выжил вопреки всему, благодаря силе воли и татарину-старику, помогавшему сыну Фатхелбаяна пережить тяжести ГУЛАГа.

Даян и Рамазан вернулись осенью 1945 года. На следующий год Даян женился на верной соратнице – Надежде Ермаковой – партизанской радистке и санитарке. У супругов родился сын Игорь. Как и мать, он выбрал медицинскую стезю, и как отец – преподавательскую: обучал студентов Уфимского мединститута на военной кафедре. Радость Даяна Баяновича не знала границ, когда родилась внучка – Альбина. А внучка подарила герою правнучек: Карину и Маргариту.

После войны Мурзин заочно окончил Казанский юридический институт. Вернулся в родную Башкирию, где многие годы трудился в прокуратуре различных районов республики. Стал заместителем министра внутренних дел БАССР. Перед пенсией занимался адвокатской деятельностью.

Сабля Даяна

Тайна судьбы Даяна Мурзина – в его неоцененности Родиной. Все послевоенные годы в обществе висит немой вопрос: почему ему не присвоили звания Героя и когда же это будет сделано? По непонятным и необъяснимым причинам, человек, руководивший огромным и эффективным партизанским отрядом в семьсот человек, внесший немалый вклад в приближение Победы, так и не удостоился высокого звания.

Земляки героя не оставляют надежды, продолжают направлять властям прошения и письма с просьбой исправить досадную ошибку.

— Даян Баянович был очень открытым и простым человеком¸ — вспоминает Халиса Мухамадеева, заслуженный работник печати и массовой информации Республики Башкортостан, создатель и бессменный ведущий телепередачи о татарах Башкортостана «Райхан». — Я оказалась дома у Даяна Баяновича, когда снимали о нем документальный фильм. Он жил в Уфе на улице Ленина — рядом с гостиницей «Башкирия». Дома — кругом сувениры, особенно много из Чехословакии. На стене висит подаренная чехами серебряная сабля. Тут же китель, грудь которого украшали 86 наград нескольких стран, о нем ходили многочисленные домыслы. «Некоторые журналисты пишут, что он весит шесть килограмм, некоторые – 60. Никто его не взвешивал. С шестью килограммами, пожалуй, соглашусь, но шестьдесят!.. Я бы посоветовал им исправить ошибку!», – улыбаясь, говорил мне герой. Много очень наград иностранных. Герой Чехословакии. Обсуждали награды. Когда коснулись темы, что нет главной награды родной страны, он замолчал. И после паузы: «Давай-ка, я тебе покажу фотографии!»

Между тем, деятельность героя и его доблесть высоко оценены на мировом уровне. Снято несколько документальных фильмов, написано множество книг. Британский писатель Джон Хауланд, сын капитана королевской армии, сослуживца Даяна Мурзина, написал о нем книгу. В ней он сравнивает Мурзина с Джеймсом Бондом и на примерах подчеркивает, что хваленый «агент 007» и рядом не стоял с советским офицером.

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