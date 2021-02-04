Татарстане прошел образовательный форум бэби-театров «Ләкләк»

Впервые в Татарстане прошел творческий образовательный бэби-форум.

Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева впервые в Татарстане организовал I творческий образовательный форум бэби-театров «Ләкләк». Именно Мензелинский театр в 2018 году первым в Республике Татарстан открыл бэби-театр “Бәләкәч” и выпустил бэби-спектакли “Татарский орнамент. Ожившие узоры” и “Хвостики” по рассказам Абдуллы Алиша.

На форуме приняли участие: Башкирский академический театр драмы имени М. Гафури из города Уфа (Башкортостан), Государственный русский драматический театр имени Н. А. Бестужева из города Улан-Удэ (Республики Бурятия), коллектив «Импрессивная клоунада» из г. Москва, Альметьевский Государственный татарский драматический театр, Казанский Государственный театр юного зрителя, Атнинский Государственный татарский драматический театр им. Г.Тукая, Нижнекамский Государственный татарский драматический театр им. Т. Миннуллина, Нижнекамский театр юного зрителя, Мензелинский Государственный татарский драматический театр им. Сабира Амутбаева и представители зарубежного театрального искусства.

Были организованы мастер-классы, лекции и круглый стол для руководителей коллективов и участников форума под общей темой «Перспективы развития театра для самых маленьких в России». Экспертный совет бэби-форума состоял из именитых театральных критиков из г. Москвы и из г. Казани.

В своем обращении к участникам мероприятия директор Мензелинского театра, организатор форума Ильнур Гайниев сказал: «Мы ставим перед собой максимальные цели и желаем выйти на уровень организатора Всероссийского фестиваля бэби-театров».

Понятие бэби-театр пришло к нам из Европы, где бэби-театры развиваются уже более 50 лет. Бэби-театр представляет собой абсолютно новое решение детских спектаклей, которое основано на других неклассических принципах театра. Оно формирует у ребенка творческое отношение к реальности и дает ценный чувственный опыт.

Министерство культуры РТ